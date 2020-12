K představě krásných Vánoc často patří nazdobený a uklizený byt. Hospodyňky během adventu kmitají, aby utřely a uklidily i to poslední smítko a byt zkrášlily svátečními dekoracemi. Ale co když jen úklid a zdobení nestačí?



Posaďte se do nového

Někdy je třeba víc, aby interiér svátečně zářil. Teď před Vánoci už není čas pouštět se do zásadní rekonstrukce, ale několika chytrými investicemi a triky můžete snadno vykouzlit dojem nového a útulného pokoje.

Sedací souprava je středobodem většiny obývacích pokojů v českých domácnostech. Trávíme na nich mnoho času a často podle toho vypadají. Čalounění je zašpiněné, polštáře zprohýbané a možná se občas objeví i nějaká dírka. Proměna obývacího pokoje by tak měla začít právě tady.

Pohovky a křesla přitom stojí za investici a rozhodně byste neměli sáhnout po nejlevnějším kusu na trhu. Zaměřte se na bytelnou konstrukci víc než na design potahu, protože ten je možné v případě potřeby vyměnit.

Při dobrém výběru vám tak vydrží opravdu dlouho, i když časem budou potřebovat údržbu. Tu ostatně můžete před Vánoci dopřát i starým soupravám. Pozvěte odborníka a nechte své sezení důkladně vyčistit. Samozřejmě tepovací stroj si můžete půjčit i sami, ale profesionálové mají tu správnou kosmetiku, s jejíž pomocí dosáhnou lepších výsledků.

Pokud mají pohovky a křesla dobrou konstrukci, ale látka už je prodřená, jen vyčistit nestačí. Můžete jim dopřát nový vzhled a pozvat čalouníky. Nebo se do čalounění můžete pustit sami, na youtube jsou poměrně podrobné návody a nářadí lze zapůjčit. Výsledek možná nebude dokonalý, ale rozhodně se u práce pobavíte. Nebo alespoň pořiďte svému sezení nový kabát, ať už v podobě napínacího potahu či pěkného přehozu.

Rodina se sejde kolem nového stolu

Jídelní stůl je dalším centrálním bodem, kolem kterého se během svátků schází celá rodina. Jeho výměna také promění celou místnost. Velikostí a barvou stolu ovlivníte totiž atmosféru celého pokoje, jen je třeba dobře vybírat. Ani do malých bytů nemusí nutně přijít malý stůl, zvolíte-li dobře. Kolikrát totiž světlejší stůl zabere opticky méně místa než malý a tmavý. Máte-li málo prostoru, zaměřte se spíše na židle, aby šly dobře zasunout pod stůl a jejich nohy nepřekážely v prostoru.

Záleží jen na vás, zda vyhraje stůl z masivu či skla, ale budete-li už kupovat nový, zaměřte se na kvalitní materiály a řemeslné zpracování. Kvalitní stůl s vámi vydrží celé generace, bude se u něj nejen jíst, ale i slavit, psát domácí úkoly a pracovat. Bude radost u něj prostě posedět.

Židle nemusí být nutně nové. Hraje vám do noty tolik módní upcycling i to, že je trendy mít každou židli jinou. Zaběhněte do nejbližšího bazaru a vyberte si židle, které se budou k novému stolu hodit. Při jejich výběru se ale opět zaměřte na provedení a pevnost konstrukce, ať židle něco vydrží. Ošklivý nátěr nevadí, ten můžete snadno přemalovat oblíbenou barvou.

Pověste nové záclony či závěsy

Záclony či závěsy dokáží také proměnit vzhled interiéru, zejména pokud si pohrajete s délkou a barevným provedením. Máte-li krátké a vykrojené, zvolte delší. Máte-li se vzorečkem, dejte přednost hladkým a naopak. Je to malá investice, která dokáže hodně.

Útulnost zajistí teplo

Není vám doma zima? Pokud ano, nikdy se nebudete cítit útulně. Nemusíte hned točit kohoutem topení na maximum, teplo možná získáte jinak. Nejprve zkontrolujte, zda neutíká okny. Možná je mezi jednotlivými křídly příliš velká mezera, která bude potřeba utěsnit. Těsnění pořídíte v hobbymarketech a nalepit jej zvládnete hravě sami.

Pak mrkněte na samotné topení. Někdy ústřední topení dostatečně nehřeje, protože je v tělese místo vody příliš vzduchu. Jeho odvzdušnění je snadné, navíc sníží náklady na topení. Budete potřebovat nádobu, hadr a odvzdušňovací klíč pro radiátory, který zakoupíte v jakémkoliv železářství.

Před zahájením odvzdušňování otočte ovladačem na nejvyšší stupeň. Pak položte hadr pod radiátor, abyste zachytili vodu unikající z ventilu, nasaďte klíč a podržte připravenou nádobu pod ventilem. Pomocí klíče pomalu uvolněte ventil o půl otáčky, dokud neuslyšíte syčení. Unikající vzduch může být horký. Jakmile začne unikat voda, ventil opět uzavřete.

Když ani odvzdušnění topení nepomůže, možná budete muset přidat další zdroj tepla. Moderní, funkční a přitom krásné jsou krby, které nepotřebují ke svému provozu komín, a tak je můžete dát i do obýváku v paneláku.

Na novou či vyčištěnou pohovku pak můžete nakoupit dekorační polštářky. Čím chlupatější a hebčí, tím vám bude příjemněji. Stejně tak poslouží i huňaté deky a kožešiny.