Využijte úžasných vlastností žuly!

Žula vyniká extrémní tvrdostí, je odolná, neponičí ji velký mráz ani vysoké teploty a je barevně stálá. Krásně vypadá, v přírodě se nachází v mnoha barevných a strukturálních variantách i odstínech. Pokud chcete svoji zahradu ozvláštnit, dodat jí punc luxusu a elegance, bude žula správnou volbou.

Zatímco do interiéru se používá kámen precizně opracovaný a ve vysokém lesku, na zahradu lze použít i levnější varianty žuly –⁠ balvany, neopracované kameny, kostky, štěrk… Pávě z tohoto důvodu může být žula mnohem dostupnější, než si většina lidí myslí. Pokud chcete ušetřit, pro kámen zajeďte do lomu. Žulové desky, kameny i dlažbu najdete také v hobby marketech a specializovaných obchodech s kamenem.

Žulová dlažba se uplatní na zahradě i kolem domu. Pokládku na menší ploše zvládnete sami

Žulová dlažba se v posledních letech stává příjemnou alternativou klasické zámkové dlažby, využívá se nejen na pokládku chodníčků na zahradě a kolem domu, ale také na vjezdy před garáže. Obložit lze i zahradní bazén, vytvořit si příjemný koutek na zahradní posezení… Možností je mnoho.

Pokládka žulové dlažby je jednoduchá a v menší ploše ji zvládne i šikovný kutil. Nejprve urovnejte terén, na němž bude dlažba položena, pak nasypejte a rovnoměrně rozhrňte jemný štěrk. Následuje pokládání jednotlivých desek či kostek, které srovnáte hranami k sobě, aby lícovaly. Postupujte od jednoho konce ke druhému, řadu za řadou. Až budou všechny kostky usazené, je třeba je udusat a poté zasypat pískem. Následně jemným koštětem písek vmeťte do spár.

Jaká je nejlevnější varianta žuly?

Chodníky a pojezdy můžete poskládat i z dlažebních kostek, což jsou opracované krychle. Existuje několik velikostí, pokládat se dají do řad či kruhově. Využít lze také žulové odštěpky, což jsou kousky kamene nepravidelných tvarů a velikostí. Z těch vybudujete nejen cestu pro auta, ale i pěší cesty a zahradní schody. Odštěpky jsou různých odstínů šedé, žlutavé nebo narůžovělé, tyto barvy lze využít například i při tvorbě mozaiky. Žulové odštěpky, které se dají najít také pod termínem divoká mozaika, jsou nejlevnější variantou žuly.

Obrubníky vnesou do zahrady řád

Třeba už máte cesty položené a hledáte jinou variantu, jak dostat žulu do zahrady. Možná vás tedy zaujmou obrubníky –⁠ lze je použít k oddělení chodníku od travnaté části zahrady. Výborně se také hodí k předělení a ukončení zahradních chodníčků z přírodního kamene. Jejich životnost je neomezená, jsou barevně stálé, mrazuvzdorné, odolné vůči větší zátěži a posypovým solím.

Nejčastěji jsou ve světle šedé barvě, která nechává vyniknout okolí a dominantní zeleň zahrady. Ucelenou kombinaci tvoří se žulovými kamennými kostkami, ale i s drobným štěrkem.

Zídky z žuly

Žulu můžete uplatnit při tvorbě zídek, a to hned dvěma způsoby. Kusové kameny lze použít jako náplň do gabionových košů. Jako výplň sice poslouží téměř každý kámen, ale žula se svojí jedinečnou strukturou a barevnou unikátností dodá „šmrnc“ každému pozemku. Gabionové ploty jsou nejen pěkné, ale hlavně funkční – mohou zabránit sesuvu půdy a posloužit i jako základ skalky.

Druhou variantou je suchá zídka, užitečný zahradní prvek, který vznikne poskládáním kamenů na sebe bez použití pojiva, tedy nasucho –⁠ odtud její název. Lze ji postavit tam, kde je potřeba zpevnit svah či zmírnit nerovnosti v terénu, kromě toho je výborným úkrytem pro drobné živočichy a nádherným estetickým prvkem. Na stavbu se kromě žuly hodí i jiné druhy přírodního kamene, například břidlice, vápenec či pískovec.

Sochy zahradě dodají eleganci

Chcete-li si svou zahradu ozvláštnit soškou, z estetického ani praktického hlediska není vhodné umísťovat do přírody umělý materiál. Z toho důvodu je ideální vybrat si do zahrady výrobek, který je vytesán z přírodního kamene, tedy například žuly. Na výběr jsou nejen zvířecí figury, ale i různé fontánky na vodu a pítka pro drobné živočichy. Vybrat můžete i klasické sochy lidských postav, které lze umístit nejen do zahrady, ale i před vstupní vchod.