Plasty mají dlouhou životnost, a proto se v přírodě dlouho rozkládají. Velkým problémem je tak enormní množství odpadu vyskytující se po celém světě včetně oceánů. Problém s plasty je však mnohem větší – drobné částečky rozpadajícího se plastu lze dnes najít úplně všude – v půdě, vodě i v tělech zvířat. A tedy i v našich tělech, což může přinášet zdravotní problémy, které si dnes ani neumíme představit.

Nejlepší cestou, jak problém s plasty omezit, je vůbec je nevytvářet. To neznamená vzdát se pohodlí a zhoršit svou životní úroveň, ale najít alternativní řešení, které je kolikrát i zdravější a levnější. Vyzkoušejte některý z našich tipů.

Bez plastu na cesty

Zatímco lahví z jiných než plastových materiálů je na trhu dostatek, krabičky na jídlo jsou zejména z plastu. Přitom právě do jídla se při nevhodném skladování a vyšších teplotách mohou uvolňovat chemické látky. Plastové krabičky lze nahradit nerezovými, kde ale může být problém vyšší pořizovací cena. Řešením je jídlo na cesty zabalit. Místo potravinové fólie či papírových ubrousků můžete použít doma vyrobené voskované ubrousky.

Návod na voskovaný ubrousek

Na dva menší voskované ubrousky budete potřebovat zbytky přírodních, savých textilií, 2 lžíce rozdrobeného včelího vosku a lžičku kokosového oleje. Vyprané látky roztáhněte na pečicí plech, pokryjte rozdrobeným včelím voskem a kokosovým olejem a dejte do trouby roztopené na 150 až 180 °C. Tání vosku je rychlé a jakmile se vosk roztaví je třeba plech vyndat a ubrousek i s pečicím papírem z něj sundat, aby na něm zůstalo co nejvíc vosku.

Bez plastů na nákup

Naštěstí jsou dávno pryč doby, kdy supermarkety rozdávaly igelitové tašky zdarma, tento typ tašek je v nich však stále ke koupi. Přitom nahradit igelitky je tak jednoduché. Můžete si látkovou tašku koupit nebo si ji ušít. Ale tašku lze dokonce vyrobit i bez šití, stačí šikovně rozstříhat staré tričko.

Potřebujete jen staré tričko a nůžky. U trička odstraňte lem kolem výstřihu a oba rukávy, aby vzniklo tílko. Spodní část trička rovnoměrně nastříhejte, každý pruh by měl být asi 12 centimetrů dlouhý a centimetr široký (viz první fotka v galerii). Opakujte, dokud nebude tričko celé nastříhané. Každý proužek jednotlivě vytáhněte do délky, ale jen tak silně, aby se nepřetrhl. Nakonec vždy dva na sobě ležící proužky pevně svažte dvojitým uzlem.

Bez plastů v kuchyni

Mnoho zbytečného plastového odpadu tvoří obaly z různých čisticích a mycích prostředků. Většinu z těchto přípravků si můžete snadno připravit doma z několika základních surovin, čímž nejen ušetříte přírodu, ale také svou peněženku.



Připravte si domácí prostředek na mytí nádobí:

Do prázdné půllitrové lahve dejte lžičku jedlé sody, poté 100 mililitrů neutrálního mýdla, které vám do přinesené nádoby napustí v bezobalovém obchodě. Dolijte vodu až nahoru sklenice a přidejte asi 20 kapek oblíbeného éterického oleje. Promíchejte a máte hotovo.



Na leštidlo do myčky:

Potřebujete 80 gramů kyseliny citronové, kterou rozpustíte ve 2 deci vlažné vody. Nalijte do láhve a přidejte 3 deci alkoholu, například biolihu.

Jednoduše si vyrobíte i univerzální čisticí sprej, který lze použít na mytí různých povrchů v kuchyni, stejně jako k vytírání podlahy.

Univerzální čisticí sprej

Na 2 litry potřebujete:

30 g prací sody

50 g bio prostředku na mytí nádobí

30 kapek éterického oleje

300 ml stolního octa

1,5 l vody

Sodu krátce povařte ve čtvrt litru vody, vmíchejte prostředek na nádobí a éterické oleje, poté ocet, nakonec přilijte zbývající vodu a pořádně promíchejte.

V podstatě ke všem čističům i kosmetickým přípravkům, které v domácnosti používáme, existuje alternativa, jíž si můžeme připravit doma. Taková alternativa je často levnější, určitě ekologičtější a většinou i lépe funguje. Smysluplně nahradit lze i plastové jednorázové předměty denního použití nebo takové, u nichž je plast jednou ze složek.

Také při vaření lze nahradit průmyslově zpracované potraviny těmi doma připravenými. A opět si oddechne nejen příroda, ale i vaše tělo a peněženka.



Nápady na více než 300 udržitelných alternativ a nápadů, s nimiž uniknete záplavě plastů, a pomůžete tak nejen sobě, ale i planetě, najdete v nové knize Lepší život bez plastů, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Kazda.