Pojměte svou zeleninovou zahradu od začátku jako jeden velký projekt. Pokud máte v domácnosti malé děti nebo domácí zvířata, vymyslete oplocení, pak si rozvrhněte uspořádání záhonů uvnitř a nakonec vytvořte plán, co a jak budete v záhonech sázet, abyste prostor dokonale využili do posledního místa.

Jasné oddělení záhonů, například pomocí kamenů, pomůže udržet vodu v záhonech, u kořenů rostlin, kde je jí nejvíc potřeba. Mlat a další hrubé materiály na cestičkách mezi záhony nejen zabrání slimákům v útoku na to, co pěstujete, zároveň se cesty nebudou měnit během dešťů v blátivé louže.

Ve správně založených vyvýšených záhonech se rostlinám lépe daří, protože mají více živin i vlhkosti, a zahradníci se nemusejí ohýbat tak hluboko. Vyzděné záhony jsou téměř „věčné“, zároveň je ale třeba myslet na to, že zeminu do nich je třeba doplňovat společně s kompostem, aby byla stále dostatečně kvalitní.

Materiálů, z nichž lze vybudovat vyvýšené záhony, však může být mnohem víc. Záhony vypadají pokaždé jinak, takže pokud vám nevadí rozmanitost, pusťte se do experimentování. Poslouží vám dobře kmen z padlého stromu, ořezané proutí z vrbiček i prkna, která zbyla z jiného projektu.

Při zakládání zeleninové zahrádky myslete i na estetiku zahrady. Záhony uspořádané do pravidelných obrazců zaručí dokonalý výsledek. Než se ale pustíte do sestavování jednotlivých záhonů, důkladně vše proměřte, aby zbylo místo i na cestičky. Ty největší záhony by pak měly být umístěné k plotu, abyste je pokaždé nemuseli obcházet.