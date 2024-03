Zapomněli jste si vysít do misky obilí, abyste měli hezkou dekoraci na velikonoční stůl? Nevěšte hlavu. Pšenice ani ječmen vám už sice vyrůst nestačí, ale řeřicha, hořčice nebo čočka ano. Aby vytvořily zelený kobereček, stačí jim tři až pět dnů.

Stejně jako pestré kraslice a vlastnoručně pletená pomlázka i šťavnaté velikonoční osení ozdobené nějakým hezkým zápichem, žlutými kuřátky, zajíčky a beránky, k Velikonocům už tradičně patří. Evokuje v nás nastupující jaro. Období, kdy se vše venku začíná zelenat, rodí se mláďata, objevují se první květy. Aby ale stačilo dostatečně vyrůst, potřebuje nejméně deset dnů. Tolik ale už nemáte. Přesto se osení ještě nemusíte vzdávat. Poradíme vám, jak na přírodu tak trochu vyzrát.

Nechte naklíčit čočku

Pokud do Velikonoc zbývá ještě týden, můžete využít luštěniny, které máte ve spíži. Nejvhodnější je čočka. Nezáleží na tom, zda je červená, nebo zelená. Podstatné ale je, aby nebyla loupaná, půlená nebo předvařená. Suchá semena propláchněte důkladně několikrát vodou a pak je alespoň na dvanáct hodin namočte do vlažné vody a nádobu s nimi postavte na teplé místo. Pak vodu slijte a nabobtnalou čočku vysaďte do misky se substrátem. Za pár dnů se na klíčcích objeví malé lístečky.

Stejně rychle klíčí například i fazole mungo nebo hrách. Ty ale před výsevem namočte raději na dva dny. Během nich vodu několikrát vyměňte.

Zachrání vás řeřicha

Vysloveně last minute projektem pro zapomnětlivé je pak řeřicha setá. Její semínka totiž klíčí a rostou bleskově. Na vytvoření hustého zeleného koberce jim stačí pouhé tři dny. Během těch vyrostou do výšky asi čtyř centimetrů. Použijte nějakou nižší nádobu, kterou vyložíte vatou či buničinou. Důležité však je udržovat podklad stále vlhký, ne však přemokřený. Použít můžete i hořčičná semínka. Ta ale potřebují dnů pět.

Příjemným bonusem tohoto osení je, že ho po Velikonocích můžete přidat třeba do pomazánky z vykoledovaných vajíček nebo nasypat na chléb s máslem. Recepty na ty nejlepší pomazánky z vajec najdete ZDE.