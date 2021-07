Zelené hnojení je známé především jako prostředek ke zvýšení úrodnosti půdy. Ale má i další přednosti, jež jdou ruku v ruce právě se zmíněným zúrodňováním: Během růstu poskytují rostliny půdě stín, čímž zlepšují její schopnost hospodařit lépe s vodou a současně zamezují růstu plevelů, chrání ji před vyplavováním živin, kypří podornicovou vrstvu zeminy, aktivují mikrobiální život v ní a v neposlední řadě v ní zvyšují množství humusu.

Zelené hnojení: jak na to

Postup je jednoduchý: Vyberete si určitý druh rostliny vhodný k zelenému hnojení, případně směs několika z nich, vysejete, necháte růst – a nesklízíte. Teprve až se vytvoří dostatečné množství biomasy, zaryjete ji do půdy, kde se bude postupně rozkládat. Podle toho, jak dlouho ji necháte růst, zaryjete rostliny následně buď vcelku, budou-li nižší, nebo je nejdřív posekáte, pokud hodně narostly, aby vám zarývání šlo snadněji. Žádným problémem není ani to, pokud rostliny vykvetou. Naopak tak do své zahrady přilákáte různé opylovače. A například taková sazenka v květu, to je nádhera. V případě, že se rytí vyhýbáte, použijte rostliny do kompostu.

Hnojit na jaře, na podzim, nebo jindy?

Kdy zelené hnojení vysévat? Kdykoliv od jara až do podzimu, osev je možný celoročně. Pokud na svém pozemku, tam, kde chcete vytvořit záhony, nemáte kvalitní zeminu, zlepšíte ji právě za pomoci celoročního osevu. Vzrostlé rostliny určené k zelenému hnojení dokonce můžete na záhonu nechat i přes zimu, aby před mrazy ochránily půdu, respektive živé organizmy v ní, a zarýt je až začátkem jara. Nejčastěji se však zelené hnojení seje na jaře ještě, před výsevem hlavní plodiny a poté na podzim, po sklizni (tzv. přísev). V prvním případě se postupuje tak, že vybraný druh hnojení, případně druhy, vysejeme do rovnoběžných řádků, mezi nimiž necháme prostor pro hlavní plodinu. V období, kdy by jí rostoucí hnojení už ubíralo prostor, osekáme ho a necháme zkrácené znovu obrůstat anebo je motyčkou vytáhneme a necháme na záhonu volně ležet – poslouží dále jako mulčovací vrstva.

Jaké druhy zeleného hnojení vysévat

Na výběr máte spoustu možností. Pro větší přehled si jednotlivé druhy rozdělíme do tří skupin podle období výsevu.

K celoročním výsevům se doporučují:

jetel zvrácený

jetel egyptský

vlčí bob (lupina)

oves

K jarním výsevům před setím hlavní plodiny se doporučují:

svazenka

hořčice bílá

peluška jarní

hrách polní

pohanka

polní salát

bob obecný

špenát

K letním a podzimním výsevům po sklizni se doporučují:

jetel zvrácený

jetel egyptský

peluška jarní

hrách polní

směs ovsa a vikve seté

svazenka

slunečnice

vikev huňatá

žito (ozimé)

ředkev olejná

řepka ozimá

hořčice

řeřicha

špenát

polní salát

žito (ozimé)

Nevíte, který druh vysít? K nejčastěji používaným patří:

svazenka – krásná, fialově kvetoucí medonosná rostlina s dobrou produkcí pylu je pěstitelsky naprosto nenáročná, snáší i sušší plochy, rychle roste. Díky silné pokryvnosti listů dobře stíní půdu, zabraňuje výparu vody a ušetří vás odplevelování. Zvyšuje následnou úrodu a zlepšuje půdní strukturu.

hořčice bílá – v zahradách se používá velmi často, vytváří množství kořenové hmoty, které zabraňuje růstu plevelů. Snese mrazíky až do minus dvou stupňů Celsia.

hrách polní, peluška jarní, lupina – obohacují zeminu o dusíkaté látky.

řepka ozimá – hodí se pro všechny typy půd, rychle vzchází, potlačuje plevel, je pastvou pro včely.

pohanka – teplomilná rostlina s rychlým růstem, pastva pro včely. Daří se jí i na chudé půdě s nízkým obsahem živin. K jejím výhodám patří, že dobře odolává potenciálním škůdcům a chorobám.

směs hořčice a řepky – oba druhy jsou medonosné a hodí se i do chladnějších oblastí. Produkují množství kořenové hmoty, která potlačuje růst plevelů.

Co je to podsev a k čemu slouží

V odborné literatuře se můžete setkat ještě s pojmem podsev. Jedná se o výsev zeleného hnojiva především pod užitkové keře a ovocné stromy, kde zásobuje půdu dusíkem, zvyšuje výnosy úrody a zajišťuje dobrý zdravotní stav dřevin. Pro tyto účely se dobře hodí jetel podzemní a jetel plazivý, svazenka, afrikány, řeřišnice, ale také druhy jako křen, kopřiva či kostival, které se rovnou dají využít k přípravě posilujících zákvasů a postřiků proti rostlinným škůdcům.

Pro zahradní půdu, která je unavená, stará či nemocná, a stejně tak pro půdu uježděnou, zválcovanou – ve smyslu poškození například při stavbě domu – je vhodná vojtěška, komonice bílá a směs měsíčku zahradního s aksamitníkem.