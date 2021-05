Jak pěstovat levanduli ze semínek?

Pokud si chcete rostlinky vypěstovat ze semínek, musíte je nejlépe do truhlíku vysadit už v únoru nebo nejpozději v březnu. Použijte vhodný, nejlépe výsevní substrát, do něj ale přimíchejte ještě písek, na 4 díly substrátu 1 díl písku. Semínka vysejte asi 2x tak hluboko, jaká je jejich velikost. Substrát pak hned opatrně navlhčete, nejlépe z postřikovače. Předejdete tak vyplavení semínek. Substrát ale roste hodně intenzivně, aby se voda dostala i do spodních vrstev. Nikdy ho nenechte vyschnout, semínka by zaschla a nevyklíčila.

Nádobu pak umístěte do místnosti, kde teplota neklesá pod 20 °C. Důležité je, aby substrát byl stále v teple. Ideální je okno na jižní nebo východní straně. Pozor ale, aby v noci nebyl prostor na parapetu studený. Rostlinky vyklíčí za 3–4 týdny. Malé rostlinky pak rozsaďte do malých květináčů nebo sadbovačů a nechte je zesílit.

Levandule ze sazenic: Na co si dát pozor?

Jednodušší je samozřejmě pořídit si už vzrostlé sazenice. Ty koupíte na trzích, v zahradnictvích, hobby marketech a v některých květinářstvích. Pokud se je chystáte vysadit do zahrady, neuspěchejte to, počkejte, až budete mít jistotu, že je neohrozí přízemní mrazíky. Ty se často objevují ještě v druhé polovině května. Před výsadbou rostlinky ještě nechte asi deset dnů otužit. Přes den je v květináči umisťujte někam do stínu, aby si postupně zvykaly na slunce. Do půdy je pak vysaďte koncem května nebo raději až během června. Levandule potřebuje lehčí a spíše suchou propustnou půdu, není náročná na živiny. Ať už jí ale budete pěstovat na zahradě nebo balkoně, umístěte ji na slunné stanoviště. Právě díky dostatku slunečních paprsků budou mít květy levandule sytou barvu a intenzivní aroma.

Nejlepší je vysazovat rostlinky do země odpoledne nebo k večeru, protože zem je teplá a slunce už není tak ostré. Sázejte rostlinky i s kořenovým balem do půdy tak, že uděláte jamku o trošku větší, než jsou kořínky rostlinky, poté do ní nalijte vodu, vsaďte tam rostlinku, zasypte ji půdou a tu jemně upěchujte. Po vysázení rostlinky ještě jednou opatrně zalijte. Pár dní určitě dbejte na zálivku, dokud rostlinky pořádně nezakoření, aby nevyschly. Levandule nepotřebuje žádné speciální živiny, občas ji ale můžete přihnojit vápenatým hnojivem.

Jak pěstovat levanduli na balkóně nebo v bytě

V případě, že zahradu nevlastníte, můžete si levandulí ozdobit třeba balkon, lodžii nebo terasu, popřípadě ji umístit do bytu a užívat si její vůni v interiéru. V takovém případě koupenou sazenici přesaďte do co největšího květináče nebo truhlíku, ideální je hliněný. Substrát si můžete pořídit přímo určený pro levanduli, rozmarýn a další středomořské bylinky, složený je ze směsi kvalitních druhů rašelin s přídavkem drceného vápence a dalších inertních materiálů. Jestli si ho chcete namíchat sami, použijte rašelinu, zeminu a písek v poměru asi 1:1:1. Do směsi pak ještě můžete přidat například keramzit nebo drcené lávové kameny, které zadržují vodu a živiny, postupně je uvolňují a přitom zachovávají vzdušnost substrátu. Keramzit nasypte i na dno květináče jako drenážní vrstvu.

První dny nenechávejte nádobu s levandulí stát stále venku, na slunce i střídání teplot ve dne a v noci si musí tato voňavá rostlina zvykat postupně. Rostlinky pěstované na balkoně mají vyšší nároky na zálivku. Dbejte na to, aby substrát úplně nevyschl, zvlášť v suchém horkém období. Pokud potřebujete odjet na několik dní pryč, řešením jsou samozavlažovací květináče nebo keramické kolíky. Levandule pěstované v nádobách na terase chraňte před mrazy tak, že je i s nádobou zapustíte do země a zakryjete, aby kořenový systém nepromrzl – v nádobách nemá levandule možnost zakořenit hluboko, takže by vám mohla zmrznout.

Kdy a jak stříhat levanduli

Pravidelně stříhané rostliny budou husté, bohatě větvené a bez holých částí. A čím hustší vaše levandule bude, tím bohatěji také pokvete. Rostlinu průběžně zbavujte všech zasychajících stonků a květenství. Nejdůležitější je ale jarní sestřih. Nebojte se radikálního řezu. Stačit vám na něj budou zahradní nůžky. Mladé rozvětvené keříky lze sestřihnout až na 5 cm. U starších rostlin stříhejte zhruba do poloviny loňských přírůstků. Důležité je, abyste levanduli nestříhali až do dřevnaté části, kde jen obtížně obráží. Současně s jarním řezem odstraňte i případné namrzlé vrcholy loňských výhonků.

Nezapomeňte ani na střih podzimní, na ten je obvykle ten pravý čas v září. Z rostliny při něm odstraňte všechna zbylá odkvetlá květenství a uschlé stonky. Radikální řez si ale nechte až na jaro. Rostliny totiž nemají před zimou dostatek času na regeneraci. Do míst střihu se navíc může dostat voda, ta v zimě zmrzne a rostlina uhyne.

