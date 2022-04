Pro barvení přírodními barvami si opatříme bílá vajíčka. Na nich vyniknou přírodní barviva nejlépe. Na hnědých mnohdy výsledek není téměř patrný. I tak se smíříme hned s tím, že přírodně barvené kraslice budou jen lehkým odstínem intenzivních chemických barev z obchodu.

Základ úspěchu – řádná koupel

Před barvením musíme z vajíček odstranit povrchovou vrstvu, kutikulu z mastných kyselin a vosku. Nejprve si umyjeme řádně ruce, vadí totiž i lidský tuk. Pak natvrdo uvařená bílá vajíčka umyjeme detergentem na nádobí. (Barvit můžeme i vejce vyfouklá a syrová.)

Opravdu dbáme na to, aby se umytá vejce nedostala do styku s mastnotou, na potřísněných místech by barva nechytila spolehlivě nebo vůbec.

Intenzita barev

Výsledná intenzita a odstín barvy jsou závislé na množství zředění (barvicí látka vůči vodě) a také na délce barvení. Rostlinná barviva špatně chytají, proto vajíčka v barvicí lázni vaříme minimálně 20 minut. Pro intenzivní odstíny necháme vajíčka poté v lázni přes noc.

Žlutá

Pro obarvení vajíček nažluto budeme potřebovat:

slupky ze žluté cibule

šafrán

V půllitru vody svaříme slupky z jedné či dvou cibulí, vložíme do nich vejce a chvíli je v barvicí lázni povaříme. Musíme intenzitu barvy hlídat. Delší vyvářka v lázni by obarvila vajíčka nahnědo. Šafrán je poměrně drahé koření, můžeme ho nahradit kurkumou či kari kořením. Na půl litru vody dáváme asi 2 lžičky.

Červená

Temně červená vajíčka získáme pomocí:

šťávy z červené řepy

slupek červené cibule

kvalitního červeného vína (spíše fialové)

Šťávu z řepy ani víno neředíme, pouze přivedeme k varu a vložíme do něj vajíčka. Vína však bývá škoda. Výborné barvicí schopnosti mají ale laciná a pro konzumaci velmi nekvalitní krabicová či po litru balená vína, jež výrobci přibarvují chemicky.

Slupky červené cibule svaříme a vajíčka v nich povaříme asi 10 minut. Nemusíme je tedy předvařovat, protože budou natvrdo během barvení.

Růžová

Barvením v řidším roztoku červené řepy dosáhneme růžové barvy. Jemně růžové lze dosáhnout povařením brusinek.

Červenofialová

Tohoto odstínu docílíme:

borůvkovou šťávou

bezinkami (plody)

červeným vínem

Šťávu z borůvek ani víno neředíme vodou. Přivedeme je k varu a vejce v nich obarvíme. Při barvení bezinkami používáme buď sušené plody, hrst na půllitr vody, nebo ještě lépe přímo bezinkovou šťávu.

Světle zelená

Tuto zajímavou barvu získáme z:

kmínu

lipového květu

Jak kmínu, tak lipového květu musíme použít dostatek. Na půllitr vody alespoň 5 lžic kmínu a dvě plné hrsti sušeného lipového květu. Vejce v nálevu vaříme.

Tmavě zelená

Barvy tmavé trávy docílíme pomocí:

mladého žita (osení)

špenátu

olšové kůry

Při barvení žitem nasekáme mladé lístky narašeného obilí a 5 lžic této drti vaříme v půllitru vody s vajíčky. Sušenou olšovou kůru chvíli před barvením povaříme, pak teprve přidáváme vejce. Na půllitr vody použijeme asi hrst sušené kůry. Barvíme-li pomocí špenátu, půlku mražené kostky svaříme v půllitru vody, pak přidáme vajíčka. Do špenátu můžeme přidat trochu kmínu.

Hnědá

Tuto barvu mnohdy nemusíme pracně vyrábět. V prodeji je dostatek hnědých vajíček, jež lze uvařit a naleštit sádlem. Pokud však chceme teplejší odstíny hnědočervené, použijeme:

dubovou kůru

slupky žluté cibule

černý čaj

Dubová kůra se používá v zelené medicíně. Na půllitr vody se přidávají asi dvě polévkové lžíce dubové kůry, která se před barvením chvíli vaří, až poté se vkládají vajíčka. Totéž provedeme se slupkami cibule. Vajíčka v nich necháme delší dobu. Nejprve budou žlutá, až později začnou chytat hnědý nádech. Černý čaj pro barvení připravujeme vskutku silný, nejlépe anglický.

Modrá

Velmi neobvyklé barvy lze dosáhnout pomocí červeného zelí. Nakrouháme půlku hlávky, zalijeme ji vodou, aby byla ponořená. Do toho vložíme vajíčka a vaříme alespoň 20 minut. Do nálevu přidáme také 2 lžíce octa.

Dobrý tip!

Vejce vaříme v barvě minimálně 20 minut

Pro lepší výsledek přidáme do nálevu 1 až 2 lžíce octa

Pro intenzivnější odstín necháme v nálevu vajíčka přes noc

Po vyjmutí z barvicí lázně oplachujeme vajíčka studenou vodou

