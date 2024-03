Trávníky se probouzí ze spánku a je čas se o ně začít starat. Víte, co nesmíte zanedbat, aby péče byla úspěšná a travní koberec svěže zelený?

Péče o trávník na jaře začíná už na podzim

I když nám jde o jarní péči, předpokladem hezkého trávníku je jeho správné zazimování. Trávník je nejlepší nechat přezimovat v pokoseném stavu, výška strniště musí být okolo pěti centimetrů. Nenechávejte na něm vrstvu listí, protože vlivem zvýšené vlhkosti by došlo k vyhnívání porostu, vzniku nehezkých hnědých skvrn, hnilobě a tvorbě plísní.

K odklizení listí z trávníku použijte zahradní traktor nebo rotační sekačku se sběrným košem. Díky těmto strojům se vypořádáte se dvěma činnostmi najednou: sekáním trávy a úklidem opadaného listí.

Co s trávníkem na jaře?

Po odklizení listí přicházejí na řadu další činnosti jako vertikutace, vápnění a hnojení. Začít s jarní údržbou travního koberce je ideální, pokud už teplota venku vystoupila alespoň na deset stupňů. Před započetím práce zbavte trávníkovou plochu krtinců a kamení.

Vápnění trávníku

Vápněním se zvyšuje zásaditá reakce půdy a omezuje tvorba nežádoucích mechů. Mechorostům se totiž daří ve stinných polohách s kyselou reakcí půdy. Nemá smysl vápnit každý trávník, ale jen ten, kde roste mech. Pokud byste to s vápněním přehnali, půda by naopak měla zásadité pH a místo mechu by v trávníku rostly pampelišky. Čím vápnit? Hašeným vápnem, kromě českého vápence lze použít i dolomitický.

Provzdušnění trávníku

Vertikutace znamená vyhrabávání čili provzdušnění trávníku. Zjara totiž dochází k tvorbě travní plsti. Odumřelé části rostlin, mech, plevel a zbytky posekané trávy tvoří nepropustnou vrstvu, která brání výměně plynů a přístupu vody do půdy. Dochází k riziku napadení houbovými chorobami, zkracování kořenů travního porostu a v suchém období k odumírání stébel, jelikož kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubším horizontu půdy. Z porostu se díky speciálním nástrojům vyhrabe zplstnatělá vrstva mechu, odumřelých stébel a dalších nečistot.

Na menší plochy použijte klasický zahradní vertikutátor s elektrickým nebo benzinovým pohonem, na větší zahradní traktor. Motorový vertikutátor je vybaven ostrými ocelovými noži, které prořezávají travní porost až do hloubky půl centimetru. Přitom dochází k odstranění právě zmíněné travní plsti a k masivnímu provzdušnění povrchu půdy.

Nastavení vertikutace proveďte na rovné ploše tak, aby se nože pouze dotýkaly země. Příliš hluboké provzdušnění poškozuje trávník i stroj. Doporučená pracovní hloubka je dva až tři milimetry, přičemž nejvhodnější je vertikutovat trávník minimálně dva dny po dešti.

Po ukončení vertikutace zbavte plochu vyhrabaného materiálu. Holá místa v trávníku zakryjte asi třímilimetrovou vrstvou kompostové zeminy a osejte vhodným travním semenem. Výmoly vyrovnejte rozřezáním travního koberce na kostky, ty odložte vedle opravovaného místa, výmol zasypejte kompostovou zeminou a drny vraťte zpět.

Hnojení trávníku

Ještě zbývá trávník přihnojit. Použijte plné granulované hnojivo typu NPK nebo trávníkové s dlouhodobým účinkem. Při použití NPK hnojiv dávejte pozor na to, aby plocha nebyla suchá, jinak můžete trávník velmi snadno popálit. Nejlepší je, když jej po provzdušnění necháte týden v klidu a přihnojíte po prvním dešti, kdy je půda nasáklá vodou.

Speciální trávníková hnojiva jsou vhodnější, na rozdíl od předešlého typu nedojde k nárazovému růstu, ale díky dlouhodobému účinku látek trávník poroste plynule.