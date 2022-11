Pomoci vám může tradiční čínské učení feng-šuej. Tato starověká čínská praxe se zaměřuje na Čchi, což je pozitivní síla, která koreluje se způsobem uspořádání předmětů v prostoru. Aby Čchi mohlo správně proudit, vznikla různá pravidla o uspořádání předmětů v prostoru. Například že zadní část pohovky v obývacím pokoji nemá směřovat ke dveřím.

Jak si v duchu feng-šuej připravit Vánoce? Podívejte se na video:

Přizpůsobte prostor jeho účelu

Obývací pokoj má každý navržený jinak. Pro někoho je to místo odpočinku, jiný se zde chce hlavně bavit, čemuž může vyhovovat vybavení místnosti i její uspořádání. Obývací pokoj by měl ale primárně sloužit k setkávání, ať už jde o členy domácnosti, nebo hosty. „Jde o místo k životu, které bývá blízko vchodových dveří a k setkávání slouží mnohem častěji než ložnice nebo dětský pokoj. Tomu by mělo odpovídat vybavení, jeho uspořádání, ale i použité barvy,“ vysvětluje návrhářka Anjie Cho.

Zvolte výrazné odstíny, pokud máte doma často hosty, a naopak uklidňující tóny pro ty, kteří žijí uvolněně. „Pokud obývací pokoj slouží spíše zábavě, sáhněte po náznacích energičtějších barev, jako je žlutá a oranžová. Naopak v případě, že zde chcete na konci dne relaxovat, budou vhodnější tlumené odstíny,“ doporučuje návrhářka Amanda Amatová.

Využijte pět prvků

Feng-šuej používá pět prvků – zemi, dřevo, oheň, kov a vodu, jimiž popisuje fyzický svět kolem nás, ale i jeho energie. „Je důležité všech pět prvků vyvážit, aby vzniklo harmonické prostředí,“ říká Amatová. Jednotlivé elementy ale nemusí v místnosti skutečně být fyzicky přítomny, například červená barva či trojúhelníky mohou symbolizovat oheň.

Element země může symbolizovat nízký čtvercový nebo obdélníkový nábytek a teplé, zemité tóny, jako je hnědá, zlatá, žlutá. Pomohou i keramické a porcelánové materiály.

Dřevo symbolizují vysoké a svislé linie, vysoký nábytek, odstíny zelené, botanické a květinové vzory, ale také živé rostliny.

Oheň představují trojúhelníkové tvary, kožené materiály, zvířecí tisky a k tomu osvětlení a svíčky nebo špičaté předměty a abstraktní umění.

Kov představují oblé tvary a oblouky, metalické barvy od bílých tónů po stříbrnou nebo šedou. Také třpytivé látky a kruhové vzory.

Vodu symbolizují nepravidelné a zakřivené tvary a duhové a reflexní materiály nebo tkaniny.

Nechte gauč převzít „velení“

Pokud je to jen trochu možné, snažte se, aby zadní část pohovky nesměřovala ke vstupním dveřím do místnosti. „Ideální uspořádání je takové, že když vstoupíte do místnosti, uvidíte, že vás pohovka ‚zdraví‘. To vás vtáhne přímo dovnitř pokoje,“ popisuje návrhářka Reiko Gomezová.

Ale přiznejme si to, někdy to prostě nejde. Řešení? Umístěte za pohovku úzký konzolový stolek, abyste mohli předvést dekorativní stolní lampy, doplňky, orchidej nebo nějaký vodní prvek. „Tak se člověk na pohovce cítí chráněný, zatímco lidé, kteří vstoupí do místnosti, mají atraktivnější výhled,“ dodává.

Váš pohyb i pohyb energie by měly být plynulé

Pokud není možné dát pohovku tak, aby sedící měl výhled na dveře, zavěste také v prostoru zrcadlo, ve kterém se budou dveře odrážet.

Pokud nebudete moci pokojem pohodlně procházet, nebudete se v něm cítit dobře. Nábytek musí být rozestavený tak, aby se kolem něj dalo snadno procházet, nikde by neměl vadit nepořádek. „Pokud se příliš otáčíte a kroutíte, abyste obešli nějaký kus nábytku, nebo se přistihnete, že se mačkáte mezi židlemi, vaše uspořádání je příliš těsné. Pokud to nejde, nějaký kus nábytku odstraňte, zvýšíte tak tok Čchi,“ radí Gomezová.

Vyberte vhodné osvětlení

Osvětlení interiéru vyžaduje rovnováhu, byli byste překvapení, jak moc vám může špatně osvětlená místnost zkazit náladu. Na druhou stranu, příliš mnoho světla v místnosti může působit rušivě. Proto lze osvětlení v místnosti řešit v několika krocích. „Nejlepším řešením je mít různé typy světel, jako jsou nízké stolní lampy pro náladové osvětlení, ale i zapuštěná stropní svítidla. Je-li to možné, nainstalujte stmívače,“ doporučuje Gomezová.

Použijte k dekoraci rostliny

„Rostliny vnášejí do prostoru element dřeva. Přinášejí nejen růst a vitalitu, ale jsou také velmi léčivé. Vdechnou místnosti život,“ navrhuje Amatová, která má ráda rostliny se zaoblenými listy. Vyhněte se kaktusům, vybírejte spíše svěží rostliny.

Zaměřte se na zrcadla a umění

Při zavěšování zrcadel nebo obrazů na zeď dodržujte několik zásad. Volte ty, které nejsou příliš divoké. Nevěšte je také příliš nízko, feng-šuej radí pověsit je o pár centimetrů výš, než byste to obvykle udělali. To pomůže přitáhnout zrak výš.

Otevřete okna

Číňané věří, že čistá okna přinášejí štěstí a úspěch v profesním životě. „Metaforicky, pokud jsou vaše okna špinavá, váš pohled na život je zakalený a nejste schopni vidět příležitosti, které vás obklopují,“ říká Amatová.

Uklízejte

Udělejte si čas a ukliďte nepořádek, který zabral váš prostor. „Možná máte problém v komunikaci se světem nebo s ostatními lidmi, ale za to může chaos, který vás obklopuje. Přijměte tuto skutečnost a postupně si doma ukliďte. Zlepšíte své vztahy s okolím,“ doporučuje Choová.