Zápřednice jedovatá má 6× méně jedu než včela: Máme se bát kousnutí tohoto pavouka?

Po několik roků se opětovně v letním období vyrojí články o jednom z našich největších a taky nejjedovatějších pavouků. Je to doslova kampaň, v článcích se lze dočíst o hrozném pavoukovi, který snad napadá lidi a způsobuje život ohrožující kousnutí. Nevěřte úplně všemu a zůstaňte v klidu, smrtelně jedovatá zápřednice rozhodně není.

Kde žije zápřednice jedovatá

V naší přírodě žije několik dalších jedovatých druhů pavouků, například slíďák tatarský nebo vodouch stříbřitý, ovšem jediná zápřednice má tak dlouhá a silná kusadla, že dokáže proštípnout lidskou kůži. Není u nás ani žádným nováčkem, běžně se vyskytuje v nejteplejších oblastech, na jižním Slovensku ji znají také. Jižní státy Evropy, jako je Řecko, jižní Itálie či Španělsko, nemají se zápřednicí žádné problémy. Lidé ji tam znají a vědí, jak se chovat v místech, kde se vyskytuje. Je ovšem pravdou, že vlivem oteplování se zápřednice přestěhovala víc na sever, a poslední roky se tak objevuje i v Polabí a středních i západních Čechách.

Víte, že zápřednice má šestkrát méně jedu než včela?

Pavouk, který je nebezpečný, žije jen rok

Zápřednice má krátký život: Brzy na jaře naklade vajíčka do zámotku z pavučin, ten si pečlivě hlídá, a po vylíhnutí během května se o mladé pavoučky stará. Zajímavé je, že po celou dobu péče o novou generaci samička hladoví. Zámotek jí slouží i jako úkryt přes den, aktivní je převážně v noci. Několikrát za život se v zámotku svléká a páří se se samečkem.

Kousnutí zápřednice si určitě všimnete, bolestivé je asi jako bodnutí včelou. Kvůli jedu, který pavouk má, místo zčervená, objeví se i mírný otok. Kolem ranky může být kůže necitlivá, ale to vše pomine do druhého dne. Silnější reakci mohou mít alergici nebo děti, ale ani těm nehrozí otrava.

Dávejte pozor na loukách

Zápřednice má ráda vysoké luční trávy, v jejich květenství si buduje kokon z pavučin. Spokojí se i se starými neudržovanými sady a nesečenými okraji polních cest. Tam byste nejspíš mohli na pavouka narazit, ale buďte bez obav: Zápřednice není útočná a nečíhá na vás, kousne jen v ohrožení. To se může stát, když si natrháte nějaké trávy k dosušení do vázy a zjistíte na květenství zámotky. Chcete je odstranit a přitom zápřednici vyrušíte, třeba i zmáčknete a pak se brání kousnutím.

První pomoc při kousnutí od zápřednice Postižené místo můžete ošetřit stejně jako po bodnutí včelou nebo vosou – zchladit, potřít octem nebo některým přípravkem, jako je chladivý gel Psilo-Balsam. Studené obklady uleví od bolesti postiženého místa. Pokud se u alergiků nebo malých dětí objeví bouřlivější reakce, je nejlepší navštívit lékaře.

Kousla zápřednice vašeho psa při procházce?

Některý pes ani útok zápřednice nezaznamená, jiný citlivka vám předvede divadlo plné nářku. Pokud najdete místo kousnutí, postarejte se o ranku stejně jako u lidí. Ani pro psa není pavouk tak jedovatý, aby zůstaly nějaké následky. Nejlepší bude vyhýbat se místům, kde by se mohl pavouk vyskytovat, nenechat ve vysoké trávě brouzdat děti ani psy.

Výzvy k likvidaci nejsou na místě

V tisku proběhla zpráva, že některé obecní úřady vyzvaly k likvidaci zápřednice. Každý entomolog vám řekne, že je to opatření naprosto zbytečné. Pavouci prostě do naší přírody patří a nejsou druhem, který by nás nebezpečně ohrožoval.