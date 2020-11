Jak vyrobit aroma difuzér

Je to skvělý způsob, jak dlouhodobě provonět domov. Jde o nádobu s vonnou esencí, která je uzavřena zátkou nebo víčkem buď s několika malými otvory, nebo jedním větším uprostřed. Do nich se vkládají tyčinky ze dřeva, bambusu či ratanu, po kterých vonná esence vzlíná a následně se uvolňuje do vzduchu. Intenzitu vůně je možné regulovat množstvím vložených tyčinek. Výhodou je, že náplň tvoří čistě přírodní éterické oleje, jejichž uvolňováním nevznikají škodlivé látky.

Budete potřebovat:

1 malou skleničku s víčkem

sklenici vody

20–30 kapek oblíbeného esenciálního oleje

nástroj na proděravění víčka

špejle

Jak na to:

Nejdříve si do víčka nějakým ostrým špičatým nástrojem udělejte dostatečné množství otvorů. Do sklenice nalijte vodu, nakapejte esenciální olej a obsah promíchejte. Pak ji uzavřete víčkem, do kterého zapícháte několik špejlí. Ty rychle voňavou směs nasají a budou šířit vůni po celém pokoji. Občas špejle otočte, intenzita vůně v bytě pak bude větší.

Obsah aroma difuzéru se nebude tak rychle odpařovat, když místo vody použijete 1/4 šálku mandlového nebo dětského oleje.

Domácí gelový osvěžovač vzduchu

Pokud máte rádi výraznější vůně, ale nechcete stále zapalovat aromalampu, je tento návod určený přímo pro vás. Je to jednoduché, náklady minimální a zabere vám to pouhou čtvrt hodinku. Takže se do toho pusťte.

Budete potřebovat:

jakékoliv prázdné sklenice

vodu

práškovou želatinu bez příchutě

potravinářské barvivo

sůl

esenciální oleje

Jak na to:

Podle návodu na sáčku udělejte želatinu. Ta se obvykle připravuje tak, že se nechá pár minut nabobtnat ve studené vodě, pak se zahřeje asi na 80 °C a odstaví. Pozor na to, aby se dlouho nevařila, ztratila by své želírovací schopnosti! Do hotové želatiny přidejte jednu až dvě čajové lžičky soli, bude sloužit jako konzervant. Do každé sklenice nakapejte pár kapek barviva a asi 30 kapek esenciálního oleje. Pokud máte rádi výraznější vůně, přidejte více. Zalijte želatinou, dobře promíchejte a nechte vychladnout.