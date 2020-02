Zahrada by měla být takovou oázou v dnešním uspěchaném světě. Ve finále by měla působit nejen esteticky, být vyváženě osázená, dokonale slazená, ale měli byste se na ní také dobře cítit. I proto je dobré svěřit její založení odborníkům. Protože však jde o poměrně finančně nákladnou záležitost, pouští se do toho většina majitelů pozemků vlastními silami. A často jsou ve finále bohužel zklamaní výsledkem. Až pozdě totiž zjistí, že nemohou jen tak zasadit oblíbené keře, stromy či rostliny tam, kde je napadne, nebo třeba založit skalku na prostoru, který byl zrovna volný. Zakládání zahrady má svá pravidla, která je třeba respektovat.

Zakládání zahrady začíná plánováním

Než se vůbec pustíte do jakýchkoliv prací na pozemku, vezměte si do ruky tužku, papír a zahrajte si tak trochu na zahradního architekta. Nakreslete si svůj pozemek se všemi stavbami, které na něm stojí, a nezapomeňte ani na inženýrské sítě. To se vám bude hodit v případě, že plánujete bazén nebo třeba výsadbu hluboce kořenících stromů. Sepište si, co je pro vás na zahradě opravdu důležité a bez čeho se naopak klidně obejdete.

Do plánu pak s ohledem na dispozice pozemku a domu zakreslete, kam umístíte altán, pergolu, zahradní jezírko, kde bude místo na grilování, zahradní posezení, kde užitková a okrasná zahrada, kde trávník, kam umístit ovocné stromy a okrasné keře a tak dále. A pokud máte děti nebo je v budoucnu plánujete, nezapomeňte ani na umístění hracích prvků pro děti, jako jsou pískoviště, houpačka, skluzavka a podobně. Rozhodněte se také hned v počátku, zda plánujete založit zahradu spíše okrasnou, popřípadě zeleninovou, nebo vsadíte třeba na originální zahradu v japonském či třeba anglickém stylu.

Zahrada ve svahu vyžaduje specifické řešení

Pokud je váš pozemek rovný nebo jen mírně svažitý, nemusíte si příliš lámat hlavu. Mírně zvlněný terén dokonce zahradu příjemně oživí a ta pak není tak fádní. V případě, že však jeho část prudce klesá či stoupá, napadne vás nejspíš otázka, jak si s tím poradit. Svah rozhodně nemusíte nechávat holý a prázdný. Naopak. S takovým terénem si můžete vyhrát, a vytvořit tak skutečně okouzlující část zahrady. Počítejte ale s tím, že to bude poměrně pracné.

Svah můžete zpevnit různými dřevinami a pomocí kaskád jej proměnit v zajímavý prvek. Uplatní se zde také působivé, přirozeně vyhlížející suché zídky, terasy, skalky, kamenité stráně, ale i vodní hříčky, jako jsou vodopády, potůčky nebo terasovitá jezírka.

Jak vybrat rostliny?

Častou chybou při zakládání zahrad je, že majitelé obvykle zajdou do zahradnictví a nakoupí rostliny, které se jim tam zrovna líbí, nebo ty, které je zaujaly například u sousedů. Nepřemýšlí ale vůbec nad tím, jak je vhodně kombinovat. Profesionální zahradníci se ale řídí jistými pravidly. To základní říká, že k plotu patří větší stromy s kmenem a větší jehličnaté dřeviny, které poskytnou stín, keře dorůstající až do výšky několika metrů zase tolik žádané soukromí. Před ně se pak vysazují menší keře do jednoho metru výšky a kvetoucí trvalky. Velké jehličnany a stromy můžete použít k oddělení a odstínění jednotlivých částí zahrady.

Obrovskou chybou amatérských zahradníků je také vysazování rostlin po jednom exempláři. Aby totiž zahrada vypadala upraveně a vynikla krása jednotlivých rostlin, vyplatí se vysazovat je po skupinách od jednoho druhu. Jako solitéra (jedna rostlina) vyniknou jehličnany, jako jsou jedle, borovice, smrky a podobně, nebo okrasné dřeviny, například pestrobarevné javory, borovice, magnolie nebo okrasné jabloně. Solitéry můžete zkombinovat s nízkými záhony květin. Myslete i na to, abyste se na zahradě měli stále na co dívat. Celoročně zelené rostliny střídejte s kvetoucími.