Jaké plemeno vybrat Zakrslý králík patří mezi ta nejroztomilejší zvířátka. V domácích podmínkách se snadno chová a děti ho budou milovat. Zvíře se při dobré péči dožívá osmi až desíti let. Tato forma králíka byla vyšlechtěna ve Velké Británii. Když se rozhodnete pořídit si ho a nepotřebujete zvíře s rodokmenem, stačí navštívit některou z prodejen zverimexu. Pokud ale toužíte po čistokrevném králíkovi, poohlédněte se u některého z osvědčených chovatelů. Mezi oblíbená plemena zakrslých králíků patří teddy, beránek rex, lvíček a holandský zakrslý králík. Při výběru zkontrolujte jeho stav – srst, oči, čenich a tělní otvory. Mládě by mělo už mít provedeno určitá očkování. Doporučuje se očkování proti králičímu moru a myxomatóze (v 10 týdnech). Každopádně je ale co nejdříve vhodná kontrola u veterináře.

Péče o zakrslého králíka Zakrslí králíci jsou choulostiví na různá nachlazení a rýma pro ně představuje významný problém, proto se hodí chovat králíka ve vhodných domácích podmínkách. Je potřeba, aby klec byla umístěna na místě, na kterém není průvan a ani tam nesvítí přímé slunce. Králíkovi je nepříjemné, když ho zvedáte ze země a nosíte, zbytečně se stresuje. O obracení na záda ani nemluvě. Pokud nebude nutné králíka vykoupat, raději ho do vody nedávejte. Králík také potřebuje pečovat o srst a jednou za čas ji vykartáčovat. Králíkům někdy přerůstají zuby, veterinář by to měl při návštěvě zkontrolovat. Čas od času se zastřihují i drápky.

Chvíle na mazlení Králík potřebuje pozornost. Když budete mít jen jednoho, bude jeho potřeba kontaktu mnohem větší. Je to velmi přátelské zvíře, ale zároveň má rádo svůj klid. Když bude toužit po chvilce na mazlení, šťouchne vás do ruky a zase ji odstrčí, když mu to začne být nepříjemné. V ten moment je vhodné jeho gesto respektovat a dopřát mu soukromí. Když začne najednou zběsile pobíhat po místnosti, jen tak projevuje radost. Zcela určitě se nezbláznil. Králík je velmi vnímavý, může se naučit reagovat na tón hlasu, ale dokonce i na konkrétní slova.

Klec pro zakrslého králíka Před nákupem klece byste si měli rozmyslet, jestli budete chtít jen jednoho králíčka, nebo jestli raději zvolíte dva (ideálně dvě samice z jednoho vrhu). Klec by pak měla být odpovídajícím způsobem větší. Klec by každopádně měla být dostatečně prostorná, alespoň 100 centimetrů široká a 45 centimetrů vysoká. Dno by mělo být vysypané stelivem, pro králíky se hodí i hobliny. V kleci by se měly objevit i další nezbytnosti: tři misky na granule, ovoce nebo zeleninu a na čistou vodu. Důležitý je i seník. Aby se v kleci králík cítil dobře, bude potřebovat pelíšek, pro zábavu se zase budou hodit vhodné hračky. Králík je poměrně čistotné zvíře, dá se naučit i na záchod, který můžete vybavit kočičí podestýlkou. Králík si také potřebuje brousit zuby. K tomu bude stačit starý chléb (alespoň dva týdny), využít můžete i větvičky ovocných stromů.