Zajíc k Velikonocům patří! Nechte ušáky zdobit byt i zahradu a podívejte se, jak na to

Pro začátek zkuste něco jednoduchého. Tvar zajíčka vystřihnete z novin, nalepíte na bílý podklad a dozdobíte ocáskem v podobě bambulky. Máte-li volný rámeček, bude mu to v něm slušet.

Úžasně vypadají i zajíčci vystřižení z notového zápisu. Zavěste je na větvičky z ovocného stromu či keře a sledujte, jak jim to postupně bude ladit s probouzejícími se květy.

Také se vám líbí drátkované ozdoby? Do této se mohou bez obav pustit i začátečníci.

Pokračování 14 / 21

Může vypadat i takto. Poznáváte bílé chomáčky? Ano, je to bavlník. Pokud ho použijete, nechte dekoraci do interiéru, venkovní prostředí by mu nedělalo dobře.