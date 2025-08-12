Denní zahradní postel: Galerie nápadů, jak si vytvořit místo k relaxaci

Zahradní lehátko je super, ale ještě lepší je zahradní postel, v níž se můžete pořádně natáhnout a dopřát si to pravé pohodlí. Zahradní postel můžete koupit, nebo si ji můžete svépomocí vyrobit.
Na zahradní posteli si užijete stejné pohodlí jako doma v ložnici. Postel totiž má matraci, čímž se výrazně liší od klasického zahradního lehátka. Je také vyšší, takže uléhání i vstávání jsou jednodušší.
Některé venkovní postele jsou polohovací, aby při odpočinku na čerstvém vzduchu zaručily dokonalé pohodlí.
Budete-li chtít zahradní postel ze dřeva, zvolte tvrdé a odolné druhy, jako je týk, palisandr nebo wenge. Jsou odolné vůči vlhkosti, slunci i škůdcům.
Venkovní postel je vyrobena z masivního dřeva borovice douglasky, které je také odolné vůči povětrnostním vlivům. O zastínění se stará lamelový rošt, o pohodlí zase odolné a pohodlné polštáře.
Venkovní pohovka nabízí perfektní místo pro posezení i odpolední odpočinek uprostřed vlahého dne. Zahradní postele seženete v obchodech s nábytkem, připravte si ale několik tisíc korun.
Sehnat můžete skutečně nápadité, designové a luxusní kousky, které se přesně budou hodit do vaší zahrady.
Válendu na zahradu však můžete vyrobit i sami, například ze starší postele. Základem bude vytvořit opěradlo, na které budete potřebovat jen pár prken. Nezapomeňte celý nový kus nábytku natřít, aby vydržel vlhkost a slunce.
Tato krásná válenda je cenově dostupná a dostatečně jednoduchá, aby ji mohl postavit i kutil-začátečník. Abyste snížili náklady, použijte levnější rámové dřevo. Pod odkazem v obrázku najdete přesný návod.
Nebo prostě v zahradní postel proměňte starou postel z chalupy, která už dosloužila. Je ale potřeba takový kus nábytku obrousit a opatřit novým nátěrem, aby vydržel. Pokud nechcete polštáře a polstrování při každém deštíku uklízet, volte voděodolné materiály.
Jednoduchou zahradní postel vytvoříte z palet, které postavíte na sebe, tak abyste dosáhli potřebné délky. Palety jsou těžké, není třeba je nijak složitě spojovat. Nakonec z desky udělejte čelo válendy.
Z dřevěné podlážky uděláte velmi snadno zahradní postel, když připevníte opěrky z kovových trubek. Nelíbí-li se vám jejich vzhled, nastříkejte trubky oblíbenou barvou.
Úplně jednoduchou zahradní lenošku získáte z obyčejné palety. Nejprve ji natřete barvou, poté připevněte pojezdová kolečka. Položte matraci a kožešinu. Hotovo.
Abyste při výrobě zahradní pohovky co nejvíce ušetřili, použijte materiál, který již máte. Třeba staré dveře, z nichž uděláte jednoduché čelo k válendě z palet.
Područky válendy zaručují, že polštáře nebudou z posezení vypadávat, zároveň spojují obě palety, tak aby se zbytečně nerozjížděly.
Romantické posezení na balkoně vytvoříte, když nad válendu pověsíte průhledné závěsy. Zabrání zvědavým pohledům sousedů, ale také vás ochrání před otravným hmyzem.
I zahradní postel může mít nebesa. V tomto případě tkanina poslouží jako ochrana před sluncem.
Romanticky působí válenda s baldachýnem. Ačkoliv na první pohled vypadá složitě, jde o jednoduchý projekt – důležité je dobře měřit, aby byly všechny latě stejně dlouhé, tak vytvoříte dokonalý vzhled.
Budete-li mít venkovní postel na terase, pamatujte, že vaše pohodlí zvýší, když budete mít po ruce odkládací stolek. Přidejte i pěkný venkovní koberec.
Máte-li problém s usínáním venku, vyzkoušejte houpací lůžka. Houpavý pohyb vás ukonejší a ukolébá k spánku. Tento typ postelí si nepochybně oblíbí hlavně děti, jimž mohou nahradit klasické houpačky.
Jednoduchou houpací postel získáte, když k sobě pevně spojíte na podélné straně dvě palety, které poté zavěsíte pomocí lan na strom. Dejte pozor, aby obě strany postele byly stejně vysoko.