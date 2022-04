Blíží se vegetační sezona a s ní obvyklá otázka všech, kteří mají zahradu. Kam zase budu dávat všechnu tu trávu? Jestli máte v koutě zahrady nevábnou zapáchající hromadu kompostu, zvažte letos koupi plastového kompostéru. Má totiž mnoho výhod.

Ukládat odpad do kompostéru je elegantní způsob, jak se zapáchajícího, rozkládajícího odpadu zbavit, zahrada hned vypadá upravenější. Skladování odpadu v kompostéru je navíc efektivní, protože kompostování napodobuje biologické procesy, které probíhají v půdě, kdy se mrtvá hmota organického a živočišného původu rozkládá na humus. V uzavřené nádobě ale probíhá rozklad mnohem rychleji. Může za to konstrukce kompostéru, která nabízí vhodné podmínky, jako je teplo a větší přísun vzduchu díky průduchům. Mikroorganismy a bezobratlí, kteří se na rozkladu podílejí, tak mohou lépe pracovat.

Rozkladem bioodpadu vzniká humus, jde o nejúrodnější a přirozeně prohnojenou zeminu, která následně najde uplatnění při pěstování pokojovek i rostlin na zahradě.

Co do kompostu patří a co ne

Dejte pozor, co do kompostéru dáte, abyste neměli humus znehodnocený. Do kompostéru patří všechny zbytky ze zahrady, také popel, papírové kapesníky a ubrousky. Můžete přidat zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, kávovou sedlinu, použité pytlíky od čaje, skořápky vajec a ořechů, hnůj a močůvku, peří, chlupy, vlasy. Čím pestřejší složení, tím lepší výsledná kvalita.

Do kompostu ale rozhodně nepatří zbytky z vaření, kosti a odřezky masa. Také sem nedávejte pecky a slupky z tropického ovoce, větve z tújí, popel z cigaret či exkrementy.

Zakládáme nový kompostér

Tím nejdůležitějším kritériem při výběru nového kompostéru je množství odpadu, který na zahradě a v domácnosti vyprodukujete. Až si pořídíte vhodnou nádobu, dejte na její spodek vrstvu suchého a hnědého odpadu – větviček, suché trávy, listí a podobně. Ta umožní provzdušnění a odtékání přebytečné vody. Na tuto vrstvu patří tenčí vrstva zelených zbytků. V kompostu by se měly vrstvy střídat a také byste je měli občas promíchat, tím urychlíte rozklad. Kompost potřebuje dostatek vláhy, nebojte se jej proto v horkých letních měsících zalít.