Asi nejrozšířenějším způsobem, jak pozemek ve svahu řešit, je vybudování několika teras. Toto řešení je sice poněkud fyzicky i technicky náročnější, ale výsledek stojí za to. Svah se s pomocí techniky stupňovitě srovná a jednotlivé terasy se podepřou.

Suchá zídka z kamene se staví bez malty. Jak na to?

Z kamenů, nejlépe posbíraných po blízkém okolí, se vystaví takzvaná suchá zídka. Jedná se o postup, kdy se kameny skládají na sebe – podobně, jako když stavíte zeď z cihel. Rozdíl je v tom, že nepoužijete maltu.

Kameny můžete prosypávat zeminou a později do vzniklých mezírek zasadit rostliny. Zídka by měla mít základ minimálně padesát centimetrů a výšku pouze metr. Při vyšší výšce už by nebyla stabilní.

Kameny stavíme mírně šikmo proti svahu, aby byla zajištěna stabilita. Místo za kameny prosypáváme pískem kvůli dobrému odvodnění, navrch nasypeme opět zeminu.

Palisády ze dřeva: Pozor na staré pražce

Další možností, jak svahy podepřít, může být použití palisád ze dřeva nebo betonu. Nevýhodou dřeva je, že sice vypadá přírodně, ale časem začne trouchnivět.

Dříve lidé používali také vyřazené železniční pražce, které byly díky napouštědlům relativně dlouhověké. Chemické látky v nich obsažené se však postupně uvolňovaly do okolní půdy.

Betonové palisády a prefabrikáty

Vhodnější betonové palisády, které jsou k dostání ve stavebninách v různých šířkách a výškách, vám prokáží také dobrou službu. Vydrží dlouho. A když je pokryje mech nebo nějaká pnoucí rostlina, dobře do zahrady zapadnou.

S betonem se ještě setkáme v podobě různě tvarovaných prefabrikátů. Dnešní trh nabízí velké množství betonových tvarovek rozličných tvarů a barev. Díky přesnému tvaru a snadné technologii stavění z nich zvládne zídky postavit téměř každý za krátkou dobu a bez použití těžké techniky.

U takovýchto zídek se odhaduje životnost kolem dvaceti let. Nevýhodou je, že v zahradě vypadají poněkud uměle. Tento problém lze částečně vyřešit výsadbou kobercových a popínavých trvalek, které nám pohled na zídku částečné zakryjí.

Gabiony: Kouzla s drátem

Zvláštním a dnes již poměrně rozšířeným řešením jsou také drátěné stěny, takzvané gabiony. Jedná se o drátěné koše naplněné různě velikými kameny stejného druhu.

Stavbou těchto košů se zabývají specializované firmy, které vám přesně doporučí typ, výšku a šířku košů. Výhodou gabionů je rychlá výstavba, možnost stavět i do větších výšek a vysoká životnost. Pokud někomu vadí drátěný vzhled, může to řešit popínavými rostlinami vysazenými k patě kvádru.

Kobercové trvalky zpevní svah. A jsou krásné

Přirozenou podobu může zahrada také získat, pokud vzniklé terasy osázíte pouze trávou nebo kobercovými trvalkami. Použít můžete poléhavé jalovce, skalníky, barvínek, různé odrůdy vřesů a podobně.

Jejich výhodou je, že se poměrně brzy rozrostou a svými kořeny zpevní svahy. Jen ze začátku může být problém s erozí půdy, než se rostliny zapojí.

Schody ve svahu: Nejvíce tři za sebou

Abychom se po zahradě mohli pohodlně pohybovat, bude potřeba vybudovat schůdky. Jednotlivé schody musí být dost široké, aby se nám na plochu vešlo celé chodidlo. Doporučují se vždy maximálně tři schody za sebou – i s malými odpočívadly, aby nás chůze neunavila.

Co zasadit na terasovitou zahradu?

Na políčkách, které vzniknou zbudováním teras, může vzniknout třeba malý ovocný sad. Jen vybírejte nízko rostoucí stromy, abyste neměli problémy s jejich výškou při ošetřování a sklízení plodů. V teplých oblastech lze s úspěchem pěstovat révu vinnou.

Můžete tu mít i zeleninové záhonky, ale půda na svazích bývá neúrodná a kamenitá. Má-li mít zahrada naopak spíše okrasný charakter, zídky osázejte nenáročnými druhy rostlin.

Nezapomeňte, že musí snášet úpal, horko i déletrvající sucho. V zimním období jsou pak vystaveny ledovému větru, mrazu. Vždy berte v úvahu, na jakou světovou stranu je zahrada orientována, podle toho vybírejte rostliny.

Umělý potok na zahradě: Potřebujete čerpadlo, fólii a kameny

K odpočinku ve chvílích volna vás může zlákat nějaké pěkné místo, chráněné před větrem a sluncem, kde si vybudujete odpočívadlo. Třeba s lavičkou, ze které můžete shlížet dolů do okolní krajiny či do zahrádky.

Příjemným společníkem v období veder vám může být také veselý potůček. Spád už přece máte k dispozici. Vytyčte si jen cestu, kterou se má ubírat. Koryto vyložte folií, určenou pro jezírka, na ní rozprostřete kameny a zabudujte čerpadlo.

Je mnoho možností, jak upravit zahradu, ale místo ve svahu má svá specifika, kterými se od obyčejné zahrady umístěné na rovině liší. S dodržením určitých pravidel dosáhnete zajímavých rozměrů, jež rovině chybí. Nebojte se do úprav svahů pustit s odborníkem. Sice to bude dražší, ale výsledek stojí za to.