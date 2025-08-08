Xeriscaping krok za krokem: Vytvořte si zahradu bez nutnosti zálivky

Zapomeňte na anglický trávník, který bez denní porce vody vypadá příšerně. Pokud se vám už nechce tahat hadici a zalévání berete spíš jako nutné zlo než terapii, pak zbystřete. Představujeme vám xeriscaping – styl zahrady, který si vystačí s minimem vody, ale na efektu rozhodně nešetří.
Co xeriscaping je
Jedná se o způsob navrhování zahrad, který se zrodil v suchem sužovaném americkém Denveru už v 80. letech. Místo smaragdových ploch žíznivých trávníků sází na rostliny, které jsou přirozeně přizpůsobené suchu. Xeriscaping (čtěte zériskaping) totiž vychází z řeckého slova xeros, což znamená suchý. Smyslem je vytvořit zahradu, která:
-
nepotřebuje skoro žádnou zálivku,
-
šetří čas i vodu,
-
zůstává krásná i v tom největším vedru,
-
ale není to jen hromada kamení s kaktusem uprostřed.
Proč by vás to mělo zajímat?
Protože voda začíná být luxus. Nejen v Kalifornii, ale i v Česku, zvlášť když přijde suché léto a obec přejde na zákazy a přídělový systém. Navíc xeriscaping není jen ekologický, ale i estetický. Když se dobře navrhne, máte zahradu, která vypadá úžasně, ale přitom se bude chovat jako velbloud.
Jak na xeriscaping v českých podmínkách?
I v našich podmínkách to jde, stačí jen trochu plánovat.
Xeriscaping je udržitelný a krásný styl zahrady bez zbytečné zálivky.
Funguje i v českém klimatu.
Šetří vodu, čas i nervy.
1. Zapomeňte na trávník (nebo ho aspoň zmenšete)
Trávník je žrout vody. V xeriscapingu ho buď úplně vynecháte, nebo zvolíte suchomilné náhrady, jako je například výsadba kostřavy sivé, lipnice smilkaté či okrasných trav.
2. Znáte svůj pozemek? Tak ho přečtěte
Než vezmete rýč do ruky, zjistěte, co vaše zahrada dělá: Kde je stín, kde pařák, kde se drží voda a kde nezaprší. V xeriscapingu totiž funguje princip zónování – jiná rostlina patří na jih, jiná do stínu za kompost.
3. Zemina je základ
Písčitá půda propustí vodu jako síto, jílovitá ji drží, ale dusí rostliny. Ideálem je něco mezi. Pomůže přidání kompostu nebo písku podle potřeby. A hlavně: Vždycky mulčujte! Kůrou, štěrkem nebo klidně drcenou cihlou.
4. Suchomilky, které frčí
Kdo říká, že xeriscaping je nuda, ten nezná tuzemské suchomilné hvězdy:
-
Levandule, mavuně, okrasné česneky, svatolíny, řebříčky apod.: Milují slunce, vypadají krásně, snadno se rozrůstají.
-
Třapatky a třezalky: Kvetou dlouho, zbožňují je motýli a vydrží i tropy.
-
Rozchodníky, mateřídoušky, šalvěje: Jsou nenáročné na údržbu, ale dělají velký efekt.
-
Trávy jako ostřice, kostřavy, dochan psárkovitý: Do zahrady vnesou rytmus, pohyb i eleganci. Oslovuje-li vás spíše něco exotičtějšího, zkuste juku, agáve (ve větších květináčích) nebo zakrslé borovice.
Jak na to
-
Zalévání? Minimálně. Po zasazení dejte rostlinám čas zakořenit a první rok jim trochu pomáhejte. Pak už si vystačí samy a většina přežije i bez vás.
-
Nepoužívejte plasty. Nezakrývejte půdu černou textilií, půda i mulč hrají důležitou roli v mikroklimatu.
-
Myslete i na estetiku. Kombinujte textury, výšky, barvy. Zahrada má především bavit!
Zdroj: autorský článek, Royal Horticultural Society