Lze klasické záclony a závěsy použít v exteriéru?

Tradiční záclony a závěsy lze použít i ve venkovním prostředí, je ale třeba počítat s tím, že náročné venkovní prostředí (povětrnostní vlivy, vlhkost a špína) se negativně podepíše na jejich životnosti, která se výrazně zkrátí. Klasické záclony z materiálů, jako je hedvábí, jemný šifon nebo organza, se budou také udržovat hůře než speciální a pro venkovní prostředí určené závěsy. Pokud se vám však interiérové záclony a závěsy líbí, případně některé máte navíc, směle do nich, nižší pořizovací cena a nepřeberná nabídka vás jistě nezklamou.

K přírodnímu vzhledu zahrady budou ladit přírodní látky, jako je bavlna a len, které se snadno udržují, protože je stačí vyprat v pračce.

Pokud se rozhodnete pro klasické záclony, nastříkejte je impregnačním sprejem, abyste zvýšili jejich životnost. Takové záclony a závěsy na zimu vždy pravidelně uklízejte a při nepřízni počasí je stáhněte, abyste snížili riziko jejich zničení.

Záclony z moderních materiálů

Výrobci nabízejí různé typy záclon z moderních, umělých materiálů. Jejich výhodou je snadná údržba, delší životnost a schopnost odolávat povětrnostním podmínkám. Například závěsy, které odpuzují vlhkost, zajistí při posezení příjemnější klima.

Klasickým materiálem, z něhož jsou vyrobeny závěsy na venkovní použití, je polyester. Pokud je navíc ošetřený PU zátěrem, říká se mu polyuretan. Takový materiál je pevný, voděodolný, barevně stálý, dokonce dokáže ochránit před jemným větrem.

Dalším používaným materiálem je vinyl, který má často speciální úpravy pro blokování světla, a tak dokáže zablokovat až 90 procent slunečního záření a UV paprsků. Ideální pro ty, kteří se touží schovat před sluncem. Na trhu najdete i akrylové závěsy a záclony.

Závěsy z moderních materiálů stačí v případě znečištění otřít šetrným čistícím prostředkem, vodou a hadříkem. Při nepříznivém počasí je sklízet nemusíte, ale během zimních měsíců se vyplatí uložit je.

Nebojte se rolet

Venkovní posezení můžete zastínit i roletami, v takovém případě sáhněte po bambusu. Je to trvanlivý a pevný přírodní materiál, který navíc bude každému přístřešku slušet. Takové rolety jsou lehké a velmi snadno se obsluhují. Jsou trvanlivé, odolné vůči vlhkosti a při vystavení slunečnímu záření neztrácejí své původní vlastnosti. Nevyžadují zvláštní péči, stačí je pravidelně otírat měkkým ubrouskem.

Řešení na míru, nebo již hotové?

Hotové závěsy bývají levnější. Pokud jste tedy vybrali materiál a váš altán či pergola mají typické rozměry, můžete pořídit již hotové závěsy. U nich pak budete řešit pouze způsob zavěšení.

Pokud však máte altán či pergolu netypických rozměrů, budete si muset nechat záclony a závěsy ušít. Získáte tak přesně to, co pro svůj atypický přístřešek potřebujete, a budete mít jistotu, že do místa přesně padnou, i když zaplatíte jistě víc než u závěsů z obchodu. Před zadáním rozměrů odborníkovi dobře měřte! Zamyslete se, jak moc budete chtít závěsy řasit, jestli je chcete až k zemi, nebo jen do určité výšky… Myslete na švy a poutka, abyste nakonec nebyli překvapeni nevhodnou délkou.

V případě záclon můžete ušetřit, když si látku vyberete například v hobbymarketu, kde nabízí ušití ze zde zakoupených látek zdarma. Jednoduché závěsy z obyčejných látek zvládnete ušít i sami.

Systém zavěšení: Jaký si zvolit?

Závěsy je potřeba stahovat a roztahovat dle potřeby a počasí. Protože však budou viset v náročném prostředí, volte odolné materiály, například uchycení pomocí ocelových lanek v nerezové či pozinkované úpravě.



V pevných závěsech pak mohou být otvory, do nichž se provlékne záclonová tyč. I tu volte v nerezové úpravě, pokud bude dřevěná, nezapomeňte ji nalakovat.