Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti a nedokonalosti je krása. A právě tu se snaží hledat i filozofie wabi-sabi, která má kořeny ve starém Japonsku u zenových mnichů a čajových mistrů. Její podstatou je začít vnímat vnitřní krásu věcí, uvědomit si pomíjivost času a materiálních předmětů, zaměřit se na život sám a najít si čas i prostor pro sebe, pro meditaci či alespoň zamyšlení. Z toho vychází i tři základní principy, jimiž se wabi-sabi styl řídí:

Nic netrvá,

nic není dokončeno,

nic není dokonalé.

Změňte způsob myšlení

Pokud cítíte, že je vám filozofie wabi-sabi blízká, oprostěte se od všech zbytečností. Zapomeňte na naleštěný nábytek zářící novotou, přestaňte řešit křivé stěny. To pravé kouzlo věcí spočívá v jejich vnitřní kráse. To, že se dřevo časem poškrábe a popraská, stejně tak keramika a stěny získají patinu, je naprosto přirozený jev. I my stárneme a je to na nás vidět, proto bychom to měli umožnit i věcem kolem nás. Nalaďte se tedy na tu správnou vlnu, začněte tolerovat asymetrii a nedokonalost a přistupte na přirozený cyklus růstu, stárnutí a rozpadu.

Zbavte se všeho nepotřebného

Přestaňte hromadit zbytečné věci. Pokud máte přeplněný byt, pusťte se do radikální čistky. Věci, které nevyužíváte, prodejte nebo věnujte na charitu. Uvědomte si, že čím méně věcí budete doma mít, tím snáze a rychleji zvládnete v budoucnu každodenní úklid. Obklopte se jen věcmi, ke kterým máte skutečný vztah, pojí vás s nimi různé zážitky. Interiér pak bude působit vzdušně a čistě. To ale neznamená, že musí jít o věci nové. Naopak. Dejte šanci již nepoužívaným a vyřazeným věcem.

Z nedokonalosti udělejte přednost

Zapomeňte úplně na tradiční kritéria krásy. Začněte ji hledat ve starých, hojně používaných věcech, jako jsou starý ošoupaný dřevěný stůl plný hlubokých vrypů, popraskaný keramická džbán po babičce, slepovaná oblíbená váza nebo letitá pohovka ve vybledlých barvách. To, co by jiní podle zažitých kritérií mohli považovat za ostudu, se může snadno stát ozdobou vašeho bytu. Začněte mít rádi všechny ty nepřehlédnutelné známky času, které na věcech vznikly dlouhodobým používáním nebo působením dalších vnějších vlivů. Zamilujte si různé praskliny, trhliny, oprýskaný lak i ošoupané hrany. Dokonalost se zkrátka nenosí. Důležitým prvkem je také asymetrie.

Žijte v souladu s přírodou

Už je vám asi jasné, že umělá hmota, plasty a předměty z nich do tohoto stylu v žádném případě nezapadají. Podstatou je návrat k dřívějšímu způsobu života, bez zbytečností a příkras. I proto wabi-sabi preferuje přírodní materiály, jako jsou dřevo, kámen, cihly, beton, neglazovaná keramika, přírodní tkaniny, papír a další. Důležité jsou původní neopracované či jen málo opracované povrchy. A inspiraci přírodou naleznete i v preferovaných barvách. Těm vévodí šedá, zelená a hnědá. Samozřejmě jde především o tlumené a tmavší tóny těchto barev.

