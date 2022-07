Jídelníček sestaven, hosté za chvíli dorazí a je čas vyzdobit slavnostní stůl na zahradě. Výběr květin, výzdoby a doplňků je jen na vás! Květinami nebo svíčkami nikdy nic nezkazíte - ale pokud chcete, aby to bylo originálnější, co takhle naskládat do rohů stolu kameny nebo použít nevšední nádoby na sůl a pepř? Zkuste také zavěsit několik luceren na větve stromů. Tomu říkáme hostina pro všechny smysly!

Něžně bílé dekorace se hodí nejen na svatební tabuli.

Pitný režim je důležitý! Ozdobte sklenice barevnými brčky a šťavnatými citrusy.

Měkké světlo z malých lamp navodí po setmění příjemnou atmosféru.

Veselé lampiony se hodí nejen na dětskou party, potěší i dospělé.

Večer lampiony poslouží jako jemný zdroj světla.

Malé svícny ukryjte do trávy, pomohou hostům najít cestu zpět do domu i bez rozsvěcení velkého světla.​

Pokud nemáte na zahradě kvetoucí rostliny, naaranžujte řezané květy do váziček nebo starších lahví od nápojů.

Milujete barvy a minimalismus není nic pro vás? Prostřete pestrobarevný ubrus, na party je vše dovoleno!