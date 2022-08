Jak zpracovat rajčata a papriky Rajčat a paprik se někdy urodí tolik, že je v čerstvém stavu nestačíte zkonzumovat. Jak je můžete zpracovat nebo uskladnit, aby vydržely co nejdéle? Usušte je, zamrazte nebo je skliďte ještě zelené a uložte do přepravek. Jak na to? |