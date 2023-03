Kromě rozkvetlých větviček jívy, posetých huňatými šedými „kočičkami“, které jsou bezesporu jedním ze symbolů jara a Velikonoc, je miska s osením další tradiční velikonoční dekorací, která by určitě neměla v žádné domácnosti chybět.

Přemýšlíte, jak misku s osením ozdobit? Podívejte se na video, kde najdete názorný návod:

Jak zasít velikonoční osení? Potřebujete obilí a nádobu

Zelené velikonoční osení si snadno vypěstujete sami doma. Nezabere vám to příliš času ani nedá moc práce. Stačí zajít do prodejny semen, hobbymarketu nebo chovatelských potřeb a koupit pytlíček toho správného obilí. Nejvhodnější jsou pšenice, ječmen nebo žito. Použít můžete i obilí ze zdravé výživy, nesmí být ale tepelně ošetřené, protože by vám nevyklíčilo. Osení potřebuje na vyklíčení zhruba 10 dní. Pokud na něj zapomenete, na poslední chvíli vyklíčí řeřicha nebo čočka, čtěte v tomto článku:

Pak už budete potřebovat jen zahradnický substrát nebo propustnou zahradní zeminu a nějakou nádobu. Dobře vypadají ty z přírodních materiálů. Využít můžete ale téměř cokoliv. Dokonce například proutěný košíček, který ale musíte nejdříve vystlat igelitem. Pro výběr té nejvhodnější nádoby si dopředu promyslete, jak chcete, aby výsledná dekorace vypadala, a kam ji plánujete umístit.

Jak urychlit klíčení semínek

Pokud máte obavy, zda vám osení do Velikonoc dostatečně vyroste, můžete klíčení obilovin urychlit. Semena před vysetím properte a namočte na den až dva do vlažné vody, kterou několikrát vyměníte. Pak už jen zvolenou nádobu naplňte asi do dvou třetin zeminou, povrch hustě pokryjte obilím a zasypte asi dvoucentimetrovou vrstvou substrátu. Pokud by byla nižší, mohlo by se stát, že by obilí nemělo potřebnou stabilitu a začalo by si lehat. Nakonec rukou povrch jemně uplácejte.

Nedostává se vám po dlouhé zimě potřebné energie? Zkuste do jídelníčku zařadit čerstvé klíčky. Další tipy, jak se dostat zpátky do kondice, najdete ZDE.

Jak správně zalévat?

Zaseté obilí zalijte a substrát udržujte stále vlhký. Pozor ale na přemokření. Klíčící semena by začala rychle zahnívat. V případě, že z toho máte obavy, můžete před naplněním nádoby zeminou nasypat nad dno vrstvičku drobných kamínků nebo perlitu, budou fungovat jako drenáž. Vhodnější než zalévání proudem vody z konvičky, který navíc může semena vyplavit, je použití nádoby s rozprašovačem.

Kam dát misku s osením?

Misku s vysetým obilím dobře umístěte. Potřebovat bude teplo, aby brzy vyrašilo, a dostatek světla, aby bylo krásně zelené. Nejlepší je postavit nádobu třeba na okenní parapet. Na noc ji ale můžete přemístit někam do chladna. Docílíte tak hustšího a pevnějšího porostu, který bude lépe vypadat a udrží větší dekorace.





Jak zpomalit růst?

Výhodou je, že změnou okolní teploty můžete snadno ovlivnit rychlost růstu. Když se vám tedy bude zdát, že obilí roste příliš rychle, přemístěte ho na chladnější místo. I to ale musí být dostatečně světlé. Růst se okamžitě zbrzdí. Osení, které už začalo přerůstat a má tendenci padat do stran, můžete také do požadované délky zastřihnout obyčejnými kancelářskými nebo krejčovskými nůžkami.