Pěstování brambor není žádná věda. Zvládne to i začínající zahrádkář. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti ani dovednosti. A kdo jednou vlastnoručně vypěstované brambory ochutná, už nikdy nebude chtít ty ze supermarketu. Pokud tedy máte k dispozici volný záhon, zkuste letos brambory vysadit.

Kdy vysadit brambory

Termín výsadby se odvíjí především od aktuálního počasí a teplot. Obvykle se pohybuje od konce března až po druhou polovinu května. Podmínkou je, aby půda měla v hloubce okolo jednoho centimetru teplotu alespoň šest až osm stupňů Celsia a nebyla příliš vlhká. Poznáte to tak, že se po stlačení v ruce a uvolnění rozpadne a nebude se lepit na nářadí. Ve vyšších podhorských a horských oblastech můžete uspíšit prohřátí půdy použitím netkané textilie či fólie.

Jak vybrat sadbu brambor

Nikdy nesázejte normální konzumní brambory. Jsou totiž ošetřeny retardačními přípravky proti klíčení, takže by vám vůbec nemusely vyklíčit. Důležité je pořídit si kvalitní certifikovanou sadbu. Nabídka je široká, vybírat můžete z více než sto šedesáti druhů. Do půdy patří sadbové brambory s narašenými klíčky, dlouhými jeden až dva centimetry. Delší klíčky by se při výsadbě ulámaly a sadba by musela nasadit nové rašení, což by ji vysílilo. Dbejte také na to, jak sadbové brambory vypadají. Nesmí mít bělavý povlak a musí být pravidelné, bez chodbiček a jiného viditelného poškození.

Půdu na brambory předem připravte

Celou plochu, kam chcete vysadit brambory, nejprve zbavte všech plevelů a následně velmi důkladně zkypřete alespoň do hloubky patnácti až dvaceti centimetrů. Brambory totiž vyžadují kyprou a dobře propustnou půdu. Malé záhony se nejlépe kypří ručním prutovým kypřičem nebo elektrickou motyčkou. Po nakypření začněte s přípravou výsadby – vyoráte či motyčkou si vytvoříte brázdu, do které vkládáte brambory. Nebo využijete metodu hrobkování, to znamená, že vykopete jen jednotlivé "hrůbky" neboli jamky.

Jak hluboko sázet brambory

Jednotlivé hlízy sázejte asi dvacet až třicet centimetrů od sebe (pokud děláte hrůbky, tak je vytvořte od sebe v této vzdálenosti). Nikdy ale ne příliš hluboko. Hloubka by měla být maximálně o jeden až dva centimetry větší, než je výška hlízy. Vzdálenost jednotlivých řádků by pak měla být pětašedesát až sedmdesát centimetrů, aby měly rostliny dostatek místa, vzduchu a světla.

Při výsadbě je důležité, aby vrcholová očka směřovala nahoru. Pokud hlízu vysadíte opačně, zbytečně ji připravíte o množství zásobních látek a energie a oddálíte začátek růstu.

Podstatné je také dostatečné nahrnutí půdy nad hlízy. Osázené řádky zahrňte do výšky sedmi až patnácti centimetrů, přitom ale dbejte na to, aby byly rovné po celé délce. Poté záhony poprvé zalijte a udržujte je stále mírně vlhké – brambory pak velmi rychle naklíčí. Po jejich vyvinutí je znova přihrňte, podpoříte tím vývin hlíz a zároveň znemožníte plevelům růst.

Brambory jsou poměrně náročné na živiny. Vyžadují organické i minerální hnojení. Z minerálních hnojiv se osvědčuje síran draselný nebo cererit. Z organických materiálů pak rozleželý hnůj nebo kvalitní kompost. Pokud jste si nestihli připravit záhon už na podzim, udělejte to co nejdříve. Po zemině poházejte hnojivo nebo granulovaný hnůj a zapravte je ručně, popřípadě rotavátorem.

Boj proti plevelům

Postřiky proti plevelům jsou ve vegetační době nevhodné – lepší bude, když si pomůžete pomocí nářadí nebo techniky. Vynikajícím doplňkem každého jednoosého malotraktoru je rotavátor nebo rotační plečka.

U rotavátoru stačí, pořídíte-li si nejkratší typ osového čepu a na kypření použijete jen po jedné hvězdici na každé straně. U rotační plečky zvolte záběr podle toho, jak široké mezery mezi jednotlivými řádky chcete mít.

Pravidelným kypřením se vám podaří úspěšně bojovat proti nejrůznějším plevelům, ale pozor! Ty obtížné, jako je pýr, musíte nejprve vytrhat. Jinak je pouze nasekáte na kousky, a tím rozmnožíte.

