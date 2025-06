Určitě se to už stalo i vám. Práce je spousta a času málo, takže nemůžete pořád myslet na všechno. A čas od času to odnesou také pokojovky, které prostě zapomeneme zalít. Řešením je samozavlažovací květináč. Prozradíme vám, jak si ho snadno a levně vyrobit doma.

Samozavlažovací květináče jsou pro mnohé z nás doslova spásou. Díky nim nemusíme na zalévání myslet příliš často, bez obav můžeme odjet i na kratší dovolenou. Na trhu je z čeho vybírat. Seženete výrobky ve všech barvách a velikostech. Ceny jsou však poměrně vysoké. Pokud máte doma v obýváku jedinou rostlinku, určitě vám nic nebrání pořídit si nějaký originální kousek, kterým doladíte interiér. Ale v případě, že stejně jako já máte doma téměř „džungli“, vyplatí se si takové květináče vyrobit.

Netradiční způsob pěstování pokojových rostlin: Vyrobte si doma japonskou kokedamu za pět minut a s minimem nákladů. Podrobný návod najdete ve videu:

Zdroj videa: CNC

Budete potřebovat:

květináč s otvory pro odtok

dekorační obal bez otvorů, který bude vyšší než květináč

knot

netkanou textilii

keramzit

Postup:

1. Otvorem na dně květináče protáhněte dostatečně dlouhý knot a na konci udělejte uzlík. Předejdete tak jeho případnému vypadnutí.

Pokuste se najít květináče a obaly, které do sebe zapadnou přesně tak, že květináč bude po vložení viset na rantlu obalu, který by měl být o něco vyšší, aby zde bylo místo pro zásobu vody.

2. Dno pokryjte vrstvou keramzitu. Zajistí, že kořeny budou lépe dýchat a rostliny se vám budou v budoucnu mnohem lépe přesazovat. Dbejte ale na to, aby vám knot sahal až nad něj a byl tak ve styku se substrátem.

3. Na keramzit pak položte vrstvu netkané textilie. Bude sloužit jako filtrační vrstva. Navíc vám ušetří práci i peníze při budoucím přesazování. Čistý keramzit totiž můžete znovu použít.

Bílou netkanou textilii seženete v hobby marketech a obchodech pro zahrádkáře, musíte si ji ale sami nastříhat. Použít ale můžete také netkané kompresy, které koupíte už nastříhané v různých velikostech běžně v lékárně v balení po asi 50–100 kusech.

4. Teď už jen nasypte zeminu a můžete sázet. Osázený květináč pak umístěte do obalu, ve kterém je dostatečná zásoba vody. Nepřežeňte to ale s ní. Květináč by neměl „plavat“.

Co dát do samozavlažovacích truhlíků a jak na sázení?

A jaké květiny můžeme do květináče dát? Hodí se téměř pro všechny pokojové rostliny. Jen těm suchomilným a sukulentům by se v nich samozřejmě příliš nedařilo. Aby ale rostliny v samozavlažovacích květináčích správně prospívaly, měli byste při jejich přesazení dodržet několik základních pravidel. V první řadě musí mít dostatek místa pro kořenový systém. Proto vždy vybírejte nádoby větší, než kdybyste použili klasický květináč. Důležitý je i samotný substrát. Ten by měl být hrubší, hrudkovitý a nesléhavý, aby umožnil přístup vzduchu ke kořenům.

Zdroj: autorský článek, homesandgardens.com