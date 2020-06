Vyrobte si domácí krém na ruce z čistě přírodních surovin a bylinek

Čistě přírodní

Jen bylinky, včelí vosk a olej. Čistě přírodní krém má výhodu v tom, že víte, z čeho si ho vyrobíte. Navíc opravdu nádherně voní a můžete si vybrat vůni, kterou máte ráda. Bylinky se hodí jak čerstvé, tak i sušené. Na výrobu nepotřebujete žádné speciální vybavení.

Na výrobu budete potřebovat:

hrst květů čerstvých nebo sušených bylinek (použijte ideálně tři druhy)

2 lžíce včelího vosku

4 lžíce mandlového oleje

1 hrnek kokosového oleje

pár kapek vaší oblíbené esence čili silice (nejlépe vůni jedné z použitých květin)

ruční šlehač

hrnec

plechovku

cedník

plátýnko na přecezení

Na balení si připravte:

malé kovové krabičky

etikety

lepidlo,nůžky

Postup

Do rendlíku si přendejte hrnek kokosového oleje, zahřejte, aby povolil. Přidejte si hrst bylinek, třeba sušený heřmánek, levanduli, měsíček, prostě co máte ráda. Bylinky mohou být sušené i čerstvé. Nechte macerovat alespoň tři hodiny. Bylinky uvolní svou vůni i léčivé látky. Pak přelijte přes plátýnko vložené v cedníku ideálně do staré plechovky či starého hrnce a přefiltrujte. Starý hrnec či plechovku volte proto, že pak použijete včelí vosk a ten byste už z nádobí nikdy nedostali.

Pořádně vymačkejte plátýnko, abyste neztratili žádné cenné látky. Přidejte dvě lžíce včelího vosku a celou plechovku zahřejte ve vodní lázni. Pak 4 lžíce mandlového oleje, pár kapek vonné esence a ručním šlehačem, který používáte normálně na vaření, pořádně promíchejte. Pak nechte vychladit v ledničce alespoň tři hodiny, ale ideálně přes noc.

Tuhou směs pomocí lžíce rozmělněte, pak ručním šlehačem na nejvyšší obrátky asi 6 minut šlehejte, dokud nebude mít krémovou konzistenci. Krém si přendejte do krabičky a zabalte.

Etikety na ozdobení krabiček s krémem si můžete stáhnout ZDE.

Celý postup najdete i tady na videu: