Věnec z chvojí, prověřená klasika

Chcete-li vytvořit klasický adventní věnec, použijte jako základ slaměný nebo polystyrenový kruh. K dostání jsou v různých velikostech v každém zahradnictví či hobbymarketu, stejně tak snadno je seženete na vánočních trzích.

K základu postupně drátem přivazujte krátké větvičky jehličnanů, až ho celý seshora a z boků zakryjete. Postupujte tak, abyste špičkami větviček pokaždé překryli místo, kde byla uvázaná předchozí vrstva.

Je jen na vás, zda použijete chvojí z jediného druhu stromu, nebo zvolíte kombinaci několika druhů jehličnanů. Přidat můžete také listnatou cesmínu, buxus nebo mahonii.

Líbí se vám věnce laděné dozelena, ale jehličí pro vás není to pravé? Vyzkoušejte moderní odlehčenou verzi – k obalení základu použijte jakoukoliv zeleň, která hned nezvadne (věnec je dobré pravidelně rosit).

Věnec můžete dále přizdobit přírodními materiály, jako jsou šípky, šišky, kaštany, žaludy, kousky skořice či jiného koření, sušenými květy a podobně, pěkně vypadají i barevně sladěné baňky a mašle.

Adventní věnec ze šišek

Věnce ze šišek jste už pravděpodobně viděli. K jejich přidělání k základu použijte tavnou pistoli; ušetří vám čas a usnadní práci. Šišky v takovémto množství jsou samy o sobě už dostatečně zdobné, proto to s dalšími dekoracemi nepřehánějte.

Zdá-li se vám, že by šiškovému věnci přece jen slušela troška zeleně, vyzkoušejte kombinaci s mechem. Ačkoliv patří k těm netradičním, vypadá nečekaně dobře a dá se doladit ozdobami v další libovolné barvě.

Netradiční adventní věnec? Celý z ovoce!

Máte doma zásobu citronů, pomerančů nebo jablíček? Nakrájejte je na plátky a usušte. Na věnce se většinou dávají jen jako přízdoba, ale použít se dají také jako hlavní (a proč ne i jediný) materiál k obalení základu. Navíc vám krásně provoní místnost.

Pokud slaměný či polystyrenový kruh nemáte, můžete místo něj použít silnější drát a na něj plátky ovoce navléknout. Prostřídat je můžete třeba s ořechy, skořicí či sušenými listy vavřínu.

Věnec z větviček použijete i na Velikonoce

Efektně vypadá i věnec, který vytvoříte ze šlahounů psího vína, révy, větviček vrby a podobně. Větvičky samy o sobě poslouží jako korpus a takto vyrobený věnec nemusíte ničím dál zakrývat – sám o sobě totiž vypadá natolik pěkně, že by to byla škoda (a ani by to příliš dobře nešlo).

Nechte tedy vyniknout použitý materiál a jen jemně ho přizdobte větvičkou jmelí, jehličí či stálezelené dřeviny, přidejte nějaké koření či vánoční ozdůbky. Po svátcích věnec odzdobte a schovejte. Využijete ho na jaře k velikonoční dekoraci. A ani potom jej nevyhazujte. Vydrží krásný ještě několik let.

Návod na výrobu jednoduchého věnce najdete také zde na videu, kde vám ho ukáže Diana Turinová z Deco Loco: