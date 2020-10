Abyste se v příštím roce dočkali kvalitní sklizně, věnujte čas už samotnému výběru sadby. Kupte si česnek pro tyto účely vypěstovaný, tedy česnek sadbový.

Česnek na sadbu vybírejte pečlivě

Produkce povolených odrůd se řídí zákonem č. 219/2003 Sb., díky čemuž máte jako nakupující jistotu, že si pořizujete sadbu zdravou a kvalitní, vhodnou do našich podmínek, takže si do zahrady nezavlečete žádné škůdce ani choroby, kterých byste se později zbavovali jen velmi obtížně a zdlouhavě.

Velikost jednotlivých stroužků nehraje v dobrých podmínkách žádnou roli, sázejte bez obav malé i velké, narostou z nich cibule srovnatelné velikosti. Pokud však budete pěstovat česnek v sušší oblasti, je vhodnější upřednostnit stroužky větší, které umožní rostlinám rychlejší start spojený s lepším využitím zimní vláhy.

Kdy sázet česnek? Je to trošku loterie

Rozhodnout správně, kdy výsadbu provést, je vůbec největším uměním a spolu s kvalitní sadbou a dobře připraveným záhonem představuje základ dobré úrody. Platí základní poučka, že česnek se nesází do té doby, než teplota půdy trvale klesne pod 9 stupňů Celsia. Ještě jednou to nejpodstatnější: Jedná se o teplotu půdy, nikoliv teplotu vzduchu, a o pokles trvalý.

V posledních letech, kdy nás počasí překvapuje více než dřív a relativní teplo může být ještě o Vánocích, bývá o to náročnější určit nejvhodnější dobu výsadby. Nebojte se proto vyčkávat. Vhodnější je nechat sadbu až na zimní měsíce (půda samozřejmě nesmí být zmrzlá), než se do ní pustit za každou cenu už teď na podzim.

Termín byste podle teploty, dlouhodobější předpovědi a svých zkušeností měli vybrat tak, aby stroužky po výsadbě dobře zakořenily, ale nadzemní zelené části vykoukly až na jaře. Při vyšších teplotách napadá rostliny fuzariová hniloba, která je příčinou jejich pozdějšího zakrnění, vadnutí, případně i odumírání. Tato běžně se vyskytující houbová choroba se projevuje hlavně v těžších půdách v teplých vlhkých letech, při nižších teplotách není aktivní.

Záhon vyžaduje dobrou přípravu

Česnek potřebuje slunné, teplé a vzdušné místo, půdu s dostatkem humusu a vápna. Roste na písčitých i těžkých půdách. Řadí se mezi plodiny druhé trati, dopřejte mu proto dostatek živin. Před výsadbou přihnojte zeminu kompostem, uleželým hnojem, močůvkou, zvolit lze i zelené hnojení. Vyvarujte se naopak přímého hnojení organickými hnojivy a přehnojování dusíkem. Aplikovat se dají i hnojiva průmyslová s dostatkem síry a naopak nízkým obsahem chlóru, v nichž je přítomen draslík ve formě síranu draselného, což splňuje například Cererit.

Česnek, stejně jako další cibuloviny (cibule, pažitka, pór), je tak trošku primadona, která si žádá o speciální zacházení. Na stejné místo by se neměl sázet dřív než po čtyřech až pěti letech, a pokud jej napadla bílá sklerociová hniloba (choroba, proti níž není dosud známa žádná účinná ochrana), pak počítejte s alespoň desetiletou pauzou.

Pěstitel sadby Jan Kozák doporučuje aplikaci mikrobiálního přípravku Rizocore ve formě granulí, kombinujícího kultury mykorhizních hub a bakterií, který napomáhá vitalitě rostlin, ochraně i rozvoji jejich kořenů a zpřístupnění živin. Používá se po rozpuštění ve vodě jako postřik či zálivka. Jakmile uděláte rýhy, do nichž česnek umístíte, zeminu dobře prolijte či postříkejte a výsadbu zahrňte. Podruhé aplikujte na jaře, jakmile rostliny vzejdou.

Moření česneku před výsadbou: Jak na to?

Abyste v co největší míře předešli různým chorobám a zlepšili odolnost a zdravotní stav česneku, doporučují pěstitelé mořit stroužky prostředkem Síra SK 520 / Sulka New / Sulka K / Sulka Extra coby náhrady původního prostředku Sulka (kapalný sirný koncentrát s obsahem bezchloridového draslíku a dusíku). Poté ještě použijte přírodní produkt Lignohumát, který pozitivně ovlivňuje příjem živin (nebo alespoň stroužkům dopřejte půlhodinovou lázeň ve vodě). Pokud jste česnek mořili už v létě (v této době se ošetřují palice vcelku), těsně před výsadbou ho rozdělte na jednotlivé stroužky a namočte je do Lignohumátu.

Budete-li česnek poprvé mořit až těsně před výsadbou, použijte nejdříve Sulku K či podobný prostředek (do mořicí jíchy vkládejte jednotlivé stroužky, které z palice oddělíte právě v tuto chvíli) a po odkapání ještě stroužky namočte do roztoku Lignohumátu. Těsně poté česnek vysaďte.

Připomeňme si však, že ani moření neuchrání česnek od všech chorob a škůdců, a právě proto je tak důležité správné načasování výsadby zdravých, nepoškozených stroužků do nezamořené, vhodně připravené půdy.

Jak daleko od sebe sázet česnek

Přiměřená vzdálenost řádků je taková, která vám umožní udržet osázenou plochu bez plevelů a dobře prokypřenou. Většinou to bývá kolem pětadvaceti až padesáti centimetrů.

Stroužky vysazujte asi osm až patnáct centimetrů od sebe a dostatečně hluboko – měly by být v záhonu zcela ukryté, nad nimi zhruba šesti až deseticentimetrová vrstva půdy – čím později ho sázíte, tím méně hluboko můžete. Platí, že hlubší výsadba chrání rostlinu před teplotními i vlhkostními výkyvy.

Další pravidla úspěšné výsadby

Při výsadbě odborníci nedoporučují používat sázecí kolík, protože stroužek pak zůstává bez přímého kontaktu se zeminou, takže hůře zakořeňuje. Na lehčích půdách stačí naznačit si řádky a stroužky ručně zapíchnout co nejhlouběji, na půdách těžších vyhlubte rýhy a stroužky umístěte na jejich dno. Po zahrnutí půdu ještě utužte.

Při pěstování česneku v menším množství se doporučuje tzv. orientovaná sadba. Co to znamená? Stroužky do záhonu neumísťujte dle libosti, ale podpučím směrem dolů, z něj potom porostou kořeny, a vrcholem stroužku nahoru, aby rychle zakořenily a nedošlo ke snížení výnosů. Podpučí je ta širší část na stroužku. Jedním směrem pak orientujte i bříška všech stroužků, zajistíte tak shodnou orientaci všech rostlin, která vede k větší přehlednosti výsadby a snazší péči o ni.