Vypěstujte si šalvěj ze semínka, začněte už nyní. Pomůže od bolesti v krku i na hojení ran

Do kuchyně i v medicíně

Má tisíc podob, i když v české přírodě i zahrádkách najdete jen malý zlomek. Řeč je o šalvěji, rodu aromatických bylin, polokeřů a keřů z čeledi hluchavkovitých. Tento rod má až 1100 zástupců, o přesném počtu se botanici stále dohadují.

Oblíbeným zástupcem rodu aromatických a léčivých bylin je šalvěj lékařská, kterou by měl mít na zahrádce každý milovník přírodní medicíny a dobré kuchyně. Její pěstování není složité, nepotřebuje téměř žádnou péči. To ovšem platí v případě, že vyberete skutečně vhodné stanoviště. Protože je šalvěj víceletá bylina, bude jí lépe v zemi než v truhlíku, který promrzá a neposkytuje podmínky vhodné k přezimování.

Sazenice vs semínko

Samozřejmě můžete na jaře koupit malé sazeničky šalvěje a přesadit je do vlastní zahrádky. V takovém případě vybírejte sazeničky od českých zahradníků, protože ty jsou od semínka zvyklé na české podmínky, zejména písčitohlinitou půdu. Sazenice z hobbymarketů jsou dovezené ze zahraničí, ale k tomu rostou ze substrátu a ve skleníkové atmosféře, kde je jejich růst urychlovaný. Takové rostlinky jsou velmi choulostivé a velmi často po vysazení do truhlíku či záhonu prostě zahynou.

Ani pěstování ze semínka není úplně jednoduché, protože rostliny předpěstovávané v bytech mají tendenci se vytahovat ke světlu. Jenomže takové rostlinky jsou nejen vytáhlé, ale i slabé a často nevydrží přesazení. Je třeba je před vysazením venku nechat pořádně zesílit.

Do země už v únoru

S výsadbou začněte teď v únoru. Semínka zasaďte do substrátu pro výsev a množení zhruba tři centimetry hluboko a nechte jim dostatek času k vyklíčení. Za několik týdnů je čas na první přepichování do sadbovačů. Na přepichování se hodí přepichovací kolík, kterým nadzvednete sazenice z výsevu i se substrátem. Klidně víc rostlinek na ráz. Ty položíte na papír a poté jemně, abyste je nepoškodili, rozeberete na jednotlivé sazenice.

V sadbovači si přepichovacím kolíkem uděláte dostatečně hlubokou díru, do každé přijde jedna sazenice. Sazenička by měla být zasazená hluboko, ale neměla by mít zakryté lístky. Pomocí prstů a kolíku pak jemně přihrňte a utlačte hlínu kolem rostliny tak, aby držela vzpřímeně. Vysazení do volné půdy nebo do skleníku je možné za 5 až 6 týdnů. Před výsadbou je dobré začít sazenice postupně otužovat, tedy vyndávat přes den ven, pokud nebude mrznout.

Vybíráme stanoviště

Šalvěj není náročná bylina, výživná půda jí neudělá dobře, vyloženě nesnáší kyselé půdy. Nejlépe se jí bude dařit v hlinitopísčité půdě, která ale bude lehká a dobře propustná. Při výběru světové strany volte jih nebo jihozápad, šalvěj potřebuje stanoviště slunné. Zároveň musí být suché a dobře chráněné, třeba u nějaké zdi.

Na podzim lze zeminu obohatit malým množstvím draslíku a fosforu, po zimě ledkem vápenatým, právě vápník je pro šalvěj podstatný.

Nezapomeňte na zimování

Budete-li pěstovat šalvěj v květináči či truhlíku, musíte ji na zimu přemístit do vhodnějších podmínek, protože nádoba snadno promrzne. Šalvěj by měla přezimovat v chladné místnosti, která není úplně temná. Například v chodbě, kočárkárně či technické místnosti by se jí mohlo dařit. Rostlinu je nutné i přes zimu čas od času zalít, aby zcela neuschla.



Šalvěj ze záhonu stačí během pozdního podzimu seříznout asi 20 centimetrů nad zemí a mladé rostliny překrýt smrkovými větvemi. Na jaře odstraníte zaschlé výhony a můžete se těšit na novou sklizeň.

Pomocník do domácí lékárny

Šalvěj lékařská není jediná léčivá bylina tohoto rodu, léčivé látky má i šalvěj muškátová, křovitá a bílá. Všechny tyto druhy mají skvělé antiseptické účinky, takže je možné je použít k léčbě bolestí v krku a různých zánětů v těle. Stejně tak hojí rány na kůži či krvácení dásní. Popíjet je lze jako čaj nebo užívat jako kloktadlo, případně v různých mastích a krémech. Šalvěj má také vliv na zažívání, pomůže s bolestmi žaludku a břicha či nadměrné plynatosti. Zapáchá vám z úst? I s tím pomůže šalvěj.

Kromě toho má ještě antioxidační, protikřečové a protimikrobiální účinky. Užívá se tedy i proti nadměrnému pocení. Účinná je při hormonálních a klimakterických obtížích, pomáhá při nervovém vypětí a depresích, stimuluje imunitu.

Protože je šalvěj velmi silná bylina, neměla by se užívat neustále. Po 20 dnech pití čaje je třeba alespoň desetidenní přestávka.