Výrazné zlevnění energií se v příštích letech konat nebude. Přestože neregulovaná složka ceny elektřiny klesá, příští rok se vrátí poplatky za obnovitelné zdroje a za distribuci. Podle odborníků tak ceny elektřiny budou stejné jako letos. Také velkoobchodní ceny plynu po měsících poklesu opět stoupají.

Jednou z možností, jak domácímu rozpočtu ulevit, je vytápění alternativním způsobem. Každý, kdo má kamna nebo kotel na dřevo, jistě využije tuto možnost k vytápění domácnosti. A pokud má i pozemek, kde si může pěstovat vlastní dřevo, bude brzy topit téměř zadarmo.

Jak topit ekologicky? Podívejte se na video:

Výmladkové plantáže zažívají boom

V Česku jsou stále populárnější výmladkové plantáže malopěstitelů, kteří pěstují rychle rostoucí dřeviny pro vlastní spotřebu. Může tak totiž postupovat v podstatě každý, kdo má volný kus půdy, která jinak leží ladem, třeba proto, že je ve svahu či pod dráty vysokého napětí.

Výmladky jsou silné pruty, které se sklízejí obvykle za dva až šest let a na původním pařezu opakovaně obrážejí. Pěstitel tak má poměrně rychle dřevo na topení, které je svou výhřevností stejné jako hnědé uhlí, přitom náklady jsou neporovnatelné, případně si může vyrobit vlastní štěpku.

Nejčastěji používané a lety prověřené stromy na výmladkové plantáže jsou šlechtěné druhy topolů a vrby, ovšem experimentuje se s dalšími druhy, například pajasanem, růží trnitou, olší, lískou, lípou, jeřábem, jilmem a paulovnií.

Tento způsob pěstování dřeva má i další výhody – pokácet jednotlivé pruty je mnohem snazší než kácet vzrostlé stromy, díky postupnému dorůstání dřevin budete i z malé plochy mít pořád nějaké dřevo, můžete začít v malém a plantáž postupně zvětšovat.

Příprava půdy

Pozemek pro rychle rostoucí dřeviny je třeba dopředu připravit, záleží zejména na jeho současném stavu. Pokud je místo, kde chcete palivové dříví pěstovat, hodně zaplevelené, začněte dva roky předem s intenzivním odplevelováním. Maximální omezení růstu plevelů je důležité, protože ty by mohly dřevinám odčerpat důležité živiny, světlo a vlhkost a zpomalit jejich růst. Plevely odstraňte mechanickou cestou, různé chemické prostředky by opět zpomalily růst dřevin.

Na podzim před výsadbou je potřeba půdu důkladně zorat. Podzimní orba je důležitá, protože tato činnost v jarních měsících způsobuje zbytečné prosychání půdy. Přitom výmladky ke svému růstu potřebují právě dostatečnou půdní vlhkost. Hloubka orby záleží na typu půdy, pokud ale máte na pozemku jílovitou zeminu, proveďte ji až do hloubky 80 centimetrů, aby zároveň došlo k jejímu provzdušnění.

Na dobře připraveném pozemku pak na jaře stačí provést kultivaci a urovnání.

Levné dřevo na topení

Výmladkové plantáže se vysazují z řízků, které se na jaře řežou ze stromu, jemuž se říká matečnice. Jde o zdravý strom, který se každý rok seřezává. Tyto mladé výhony se rozdělí na řízky, které mají 3–5 pupenů. „Řízky se zapichují rovně nebo mírně šikmo do připravené půdy. Důležité je, aby byl řízek skoro celý v zemi. Vyčnívat by měl maximálně tři centimetry nad povrch a vrcholový pupen by měl být na úrovni povrchu,“ uvádí ve své práci agroekonom Pavel Kohout.

Ten dodává, že co nejdříve po výsadbě je třeba omezovat v místech plevel, a to ručně a velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vrchních pupenů. Omezování růstu plevele je důležité pro dosažení maximálního výnosu, protože kořenová konkurence plevelů vede ke značnému zpomalení růstu, a k první sklizni pak dochází mnohem později. Také listy plevelů mohou způsobit nedostatek slunečního světla pro výhonky a ty se ve svém růstu zahnijí. V okamžiku, kdy stromy dosáhnou výšky 2,5 metru, potřeba odstraňování plevele odpadá.

Mladé stromky můžete přihnojit organickými hnojivy, například popele. Největší hrozbu ale hned po plevelu představuje zvěř – lesní zvířata totiž mladé stromky rádi okusují, a přilepšují si tak k běžnému jídelníčku, případně se samci o stromky vytloukají. Proto je lepší plantáž oplotit.

Sklizeň dřeva na topení

Plantáže většiny stromů se sklízejí obvykle v cyklu čtyř až šesti let. „Pokud bude tedy celková doba existence plantáže 20 až 25 let, znamená to, že bude sklizena čtyřikrát až pětkrát,“ tvrdí Kohout.

Jak silné pruty budete sklízet, záleží i na tom, zda z nich nakonec vyrobíte štěpku, nebo polínka. Nezapomeňte ale dřevo nechat vyschnout, a to na dobře větraném místě. V tomto případě se vyplatí topol, který je ke zpracování připravený již půl roku po uříznutí. Jiným druhům vysychání trvá déle.

