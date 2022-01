Venčení v 21. století

Procházky v zimě přináší pejskařům nové výzvy. Buď panuje všudypřítomné bláto, které znamená, že se pes vrátí z procházky nejen se špinavými packami, ale často i s celým zabláceným břichem. Po procházce pak musí následovat sprcha, sušení ručníkem či fénování, což nemá rád skoro žádný pes. Nebo panuje mráz, kvůli kterému často prochladnou i velmi aktivní pejsci.

Na trhu jsou však pomůcky, které dokážou zpříjemnit situaci psům i jejich páníčkům. Zapomeňte přitom na obyčejné pletené svetříky od babičky, moderní vybavení lze čtyřnohým miláčkům jen závidět. Zajistí jim teplo, pohodlí a hlavně ochranu proti zašpinění.

Pláštěnky, oblečky, parky

Oblečky pro psy nejsou jen módním výstřelkem. Psi žijící v domácnostech totiž ztratili schopnost adaptovat se na chladnější počasí, a tak další vrstvu v chladnějším počasí ocení. Stejně tak staří či nemocní psi, kteří by kvůli svému zdravotnímu stavu rozhodně neměli nastydnout. Při velmi nepříznivém počasí se ochranná vrstva navíc hodí i zdravým psům v nejlepších letech, protože i jim hrozí zdravotní komplikace. Stejně jako u lidí jim v případě velké zimy hrozí omrzliny nebo zápal plic. I obyčejný chlad pak může způsobit další nemoci.

Při výběru máte několik typů oblečků, po kterých můžete sáhnout. Na trhu jsou bundy, nepromokavé pláštěnky či zimní dečky. Každá z nich má trochu jiný střih a bude vyhovovat jinému plemeni. Při výběru se ale dívejte na složení materiálu, jeho odolnost a voděodolnost, kterou určuje takzvaný vodní sloupec. Je důležité, aby oblek měl i podšívku z materiálů, které psa zahřejí.

Oblečky se prodávají v několika velikostech, ale určitě je výhoda, když mají ještě nějaký popruh či zip, který umožní, aby oblek dobře seděl konkrétnímu zvířeti. Také musí mít nějaký otvor na provléknutí vodítka nebo poutko, k němuž lze vodítko připojit.

Tlapky ochrání boty pro psy

Ač to může vypadat, že boty pro psy jsou rozmařilost pro páníčky, kteří nevědí, co by svým mazlíkům dopřáli, mají boty praktické využití, a to zejména pro zvířata žijící ve městě. Ochrání totiž tlapky před posypovou solí, která rozežírá tvrdou kůži na polštářcích. Hodí se i pro psy, kterým namrzá sníh mezi prsty. Samozřejmě poslouží i jako ochrana proti klouzání na zledovatělé ploše.

Nezapomínejte na bezpečnost

V zimě je brzy tma, a proto se zejména ve městě nevyplatí zapomínat na bezpečnost. Pes by měl být dobře vidět, aby ho nesrazilo projíždějící auto. K tomu poslouží různé reflexní prvky, které můžete přidělat psovi na obojek či oblečení, nebo mu rovnou nasaďte reflexní vestu. Také bude vidět díky blikajícímu přívěsku na obojek nebo rovnou díky svítícímu obojku.

Pokud psa venku na volno příliš nepouštíte, využijete i svítící vodítko. To buď samo může obsahovat reflexní prvky, nebo může dokonce svítit díky zabudovaným LED diodám. Takové vodítko ale musíte pravidelně nabíjet pomocí USB kabelu.

Po procházce pomůže čistič tlapek

Silikonový čistič tlapek je velmi pohodlné a rychlé řešení, když nechcete po každé procházce umývat psa ve vaně. Stačí nalít malé množství vody do nádoby a vložit tlapku vašeho mazlíčka. Poté nádobu několikrát otočte kolem své osy. Nádoba se velmi snadno čistí. Vylijte špinavou vodu, vyjměte silikonovou vložku a omyjte ji pod tekoucí vodou.

Vysoušecí oblek – domácí mučírna

Popravdě tento výrobek sem zařazujeme spíše pro pobavení. Podle návodu byste měli psa zavřít do jakéhosi pogumovaného pytle, do něhož budete hadicí foukat teplý vzduch z fénu. Vzduch bude v obleku cirkulovat a psa vysuší. Oblek ale prodávají pouze e-shopy přeprodávající věci z Číny a nákup na nich většinou bývá nebezpečný. Peníze zmizí, a pokud zboží dorazí, bývá pochybné kvality.