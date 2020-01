Než se však pustíte do výběru jednotlivých designů a barev, je třeba si položit několik základních otázek. Abyste si totiž vybrali kvalitní koberec, který vám poslouží dlouhou dobu, je nutné ujasnit si, kde bude koberec položen, jakou bude mít funkci a co od něj očekáváte. Přece jen – od koberce v obývacím pokoji očekáváte, že něco vydrží, zatímco koberec před postelí má hlavně ochránit nohy od chladu.

Snadná údržba je základ

Do míst s vysokou zátěží, jako je chodba, předsíň a terasa, vybírejte koberec, který nemá žádný vlas, je tkaný, s hladkým smyčcovým povrchem. Tato struktura se využívá v kombinaci s přírodními materiály jako je sisal, u umělých vláken je nejběžnější polypropylen. Tomuto typu koberce se říká boucle (buklé) a je velmi dobře udržovatelný.

Také do dětského pokoje se hodí koberce, které lze snadno udržovat. Kdo má malé dětí, ví, jak rychle a jak moc dokáží podlahu pod sebou zaneřádit. A dokáží to i školáci, například v současné době tolik oblíbený sliz se do koberce s dlouhým vlasem zašlape snadno, výrazně hůř už se ale odstraňuje.

Snadnou péčí se pyšní koberce s umělým vláknem, velice oblíbeným materiálem je i polypropylen. Ten je oblíbený zejména kvůli své nižší ceně, dobrému odvodu vlhkosti a barevné stálosti.

Koberce z přírodních materiálů dýchají

Mezi přírodní materiály, které se uplatní při tkaní koberce, patří vlna, hedvábí, sisal, mořská tráva, kokosová vlákna a podobně. Vlněné koberce jsou nenáročné na údržbu, dokážou odpuzovat nečistoty a rozlité tekutiny do sebe jen tak nevsáknou a navíc dýchají. V místnosti tak vytvoří příjemné klima, které ocení zejména alergici.

Koberce z rostlinných vláken mají příjemný, přirozený vzhled, jsou ekologické a často velmi odolné. Výborné jsou koberce vyrobené ze sisalu, který je velice odolní a dostupný v široké škále barev.