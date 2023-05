Jak a čím zakrýt nevzhledné sudy a nádrže na … Dešťová voda je pro zahrádkáře požehnáním. Horší je to s nádobami, do nichž ji chytáme. Na pozemcích napříč naší zemí se nejčastěji používají plastové sudy a IBC kontejnery, ale ruku na srdce: ve většině případů vzhled zahrad hyzdí. Jak to změnit? Přinášíme vám několik tipů k rychlé, relativně snadné a levné nápravě. |