Viděli jste někde krásné akvárium a nadchla vás myšlenka, že byste si kousek podvodní přírody pořídili domů i vy, ale neumíte si představit, co všechno potřebujete koupit a kolik vás to vlastně bude stát? Náš nákupní seznam vás seznámí s tím, jaké základní vybavení a příslušenství pro založení akvária potřebujete. Zjistíte také, jakou finanční částku si do začátku musíte nachystat.