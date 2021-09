vytisknout velikost písma Vtipné fotky zvířat, které vás dostanou: Hmyzí ufo, ještěrka modelka i naražený opičák

Napadlo by vás, že se had může smát? Klokan stát na ocase? Je to tak. Přesvědčí vás fotografie, které se dostaly do finále populární fotosoutěže Comedy Wildlife Photography Awards. Ta se snaží přispět k záchraně ohrožených druhů. Tady je 42 nejkrásnějších vtipných fotek zvířat roku 2021.