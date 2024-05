Toužíte proměnit svůj kousek zahrady v pohádkové místo, kde se bude každému líbit? Pak jistě sáhnete po rostlinách s bohatými květy. Jednou z nich je i vistárie, která má až půl metru dlouhá, bohatá květenství. Sice si budete muset několik let počkat, než se budete moci z květů těšit – v závislosti na podmínkách totiž kvete pět až osm let od výsadby, ale výsledek stojí za to. Než se však pro její pěstování rozhodnete, je třeba zmínit, že jde o jedovatou dřevinu, a tak se nehodí do zahrad, v nichž se pohybují děti.

Kořeny vistárie mají velkou sílu

Vistárii je nejlepší zasadit teď na jaře, sazenice by měla být předpěstovaná v květináči. Pro rostlinu zvolte chráněné místo, kam nefouká ledový severní vítr. Troška mrazu ale rostlině nevadí, dokonce po namrznutí dobře obrůstá. Přesto má vistárie ráda slunečné místo, takže jižní či jihovýchodní strany zahrady jí prospějí. Půda by měla být hlinitá a propustná, s dostatkem živin.



Rostlinu vysaďte dále od zdi, aby netrpěla suchem. Pokud má vhodné podmínky, jde o rychle rostoucí dřevinu, která může brzy dosáhnout výšky až 15 metrů a roztahovat se do stran. Vistárie je popínavá rostlina, v květu a po dešti je hodně těžká, opora by proto měla být pevná a silná. Poslouží zeď domu nebo dobře zabetonované kovové opory. Rozhodně ji tedy nepouštějte do míst, kde je okap, satelit nebo třeba plaňkový plot, vše by mohla svými silnými výhony rozmačkat a zničit.

Aby dobře rostla a pěkně kvetla, potřebuje pravidelný řez. Při takové péči nám nabídne mnoho květů na jaře, příjemný stín v létě a krásné zlatožluté listy na podzim.