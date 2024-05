Přemýšlíte, čím letos osadíte truhlíky a nádoby na balkonech? Jednou z možností je verbena neboli sporýš, rostlina milující slunce a bohatě kvetoucí v mnoha barvách od začátku léta až do října. Poradíme vám, jak verbeny pěstovat, kdy je množit i jak se postarat o jejich přezimování.

Kříženec několika původních amerických druhů se u nás zabydlel tak, že ho považujeme téměř za domácí letničku. I jeho jméno verbena se užívá častěji než český název sporýš. Velmi dekorativní rostlina v mnoha výrazných barvách i barevných kombinacích navíc příjemně voní.

Pěstujete Verbeny a nevíte jak na ně? Tyhle rady vám pomohou!

Jak pěstovat verbenu

Verbena se uplatní zejména na místech, kam svítí slunce celý den. Netrpí úpalem, pokud má dostatek vláhy, proto je vhodné ji vysazovat do samozavlažovacích nádob. Ale i v nich je dobré kontrolovat zásobu vody a doplňovat ji zhruba každý třetí den. Na živiny jsou verbeny hodně náročné (stejně jako na vláhu), takže už dva týdny po výsadbě můžete začít s pravidelným týdenním přihnojováním – nejlépe se osvědčil Kristalon, případně jiné tekuté hnojivo pro balkonové květiny.

Po výsadbě zaštípněte na každé rostlině polovinu jejích výhonů, po rozvětvení pak ty zbylé. Rostliny se bohatě rozvětví a více pokvetou. Odkvetlá květenství se odstraňovat nemusí, neruší celkový dojem a rostliny jsou natolik bohatě olistěné, že překryjí odkvetlé okolíky.

Postřik na padlí použijte preventivně

Možná vás od pěstování verben odradilo to, co jste už zažili během léta: Z pěkných a košatých rostlin zůstaly jakžtakž olistěné poloviny výhonů, na spodních částech lístky hnědnou, zasychají a stonky vyholují. Příčinou je obvykle padlí, které dokáže likvidovat i petúnie a jiné balkonové rostliny. Preventivně můžete ošetřit hned při výsadbě půdu přípravkem Previcur 607SL, na deset litrů vody patnáct až dvacet pět mililitrů (zálivka). Rostliny přípravek velmi dobře snáší, navíc podporuje jejich zakořeňování a má dlouhodobou účinnost. K dostání je i půllitrový postřik v rozprašovači pod názvem PadlíStop. Je určen pro okrasné rostliny – účinnou látkou je fungicid Topsin likvidující plísně a listové skvrnitosti na rostlinách.

Jak na přezimování?

Při dobré péči vám verbeny budou svými květy dělat radost od června až do října a neublíží jim ani první přízemní mrazíky. S jejich příchodem se však budete muset rozhodnout, zda verbeny přezimovat, nebo si příští jaro opatřit nové. Verbena se nejčastěji pěstuje jako jednoletá rostlina: Nejjednodušší je zakoupit na jaře sazenice (většinou již nakvetlé) a ponechat si je jen do skončení sezony. Nemáte-li vhodné místo k přezimování, nic jiného vám ani nezbývá.

Chcete-li se o přezimování pokusit, umístěte verbeny zkrácené asi o polovinu na světlé místo s teplotou kolem deseti stupňů. Nepřelévejte je, ale nenechte je přeschnout – na rozdíl od jiných přezimujících balkonovek potřebují stálou vlhkost kořenového balu. Před jarem stačí rostliny seříznout na výšku asi pět centimetrů a přenést do míst s teplotou nad patnáct stupňů. Při pravidelné zálivce a přihnojování bohatě obrazí a rozkošatí se do doby, než je budete vysazovat do truhlíků.

Množení řízkováním nebo hřížením

Jak postupovat, pokud chcete verbenu namnožit? Zaštípnuté výhony verben můžete použít jako řízky – nejlépe a nejrychleji zakoření ve vodě. Asi patnácticentimetrové řízky zbavte spodních listů, stačí, ponecháte-li jich šest až osm. Po zakořenění je přepíchejte do směsi perlitu, písku a rašeliny, než plně prokoření. Řízky osní nebo vrcholové, tří- až čtyřočkové, lze také napíchat do směsi perlitu a rašeliny s přídavkem písku. Koření pomaleji a potřebují dostatek spodního tepla, proto se častěji volí zakořeňování ve vodě.

Verbeny lze namnožit také metodou hřížení, kdy střed nových výhonů zahrnete zeminou a ponecháte tak asi sedm až osm týdnů. Po té době už lze oddělit výhon i s kořínky a zasadit jej samostatně. Zkraťte jej o polovinu kvůli bohatšímu rozvětvení.

Jak na pěstování verbeny ze semene

Semena verben se mohou vysévat ve dvou termínech: brzy zjara nebo koncem léta. Při jarních výsevech je problémem dostatek spodního tepla pro klíčící rostlinky. Semenáčky jsou choulostivé na přeschnutí i na přemokření, teplotu potřebují minimálně kolem dvaceti stupňů.

Jakmile rostlinky přepícháte, je potřeba začít je už po třech týdnech přihnojovat, aby z nedostatku živin „nezababčily“ – nezdřevnatěly jim výhony, které by již nekvetly. Rostliny z letních výsevů přezimují stejně jako verbeny pěstované v nádobách od jara. Na světlém místě, při deseti stupních a kontrolované vlhkosti (přiměřené zálivce). V zimě bývají rostliny napadány mšicemi, proto je častěji kontrolujte.

