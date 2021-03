Velikonoční tvoření: 300 nejkrásnějších velikonočních dekorací. Inspirujte se

Velikonoční osení

Úplně nejjednodušší dekorací je vysít si velikonoční osení a do něj naaranžovat vajíčka, sladkosti či nějaké další dekorace. Pořád je ještě čas osení vysít – Co do Velikonoc vzejde? Najdete v tomto článku:

Nápad na ozdobení osení v tomto článku:

Velikonoce doma

Stejně jako loni ani letos nepůjdeme na pomlázku, ani na návštěvu. Tady je program na Velikonoce s dětmi doma:

Jak vyfouknout vajíčko

Letos sice nevyfukujeme vajíčka dětem do školky či školy, ale pokud si chcete nazdobit kraslici, tady je tip, aby vám u toho nepraskla hlava:

Co vyrobit na Velikonoce

Tady tip na provázkovou kraslici:

Korálky v hlavní roli:

Využijte plata od vajíček:

Vyrobte si malé zajíčky:

Zápich do osení:

A tady srdíčkové zápichy:

Tady pár nápadů na poslední chvíli:

Co zkusit zajíčka, věnec nebo hnízdo:

Tady ještě jeden návod na velikonoční věnec:

Dekorace na stůl i na dveře:

Tímhle zajíčkem z ubrousku každého oslníte:

Využijte vajíčka a květiny:

Tady tip na květinové aranžmá:

A tady další:

Naaranžujte si první jarní květinky:

Dekorace na zahradu:

Barvení vajíček

Vajíčka si můžete obarvit i pro sebe pro radost, nejen na koledu. Co přírodně:

Originální nápady na zdobení vajíček:

Jak se plete pomlázka

Tady návod na pletení pomlázky:

Přání k Velikonocům

Inspirace, co popřát k Velikonocům:

Kupované dekorace

Pokud byste chtěli utrácet: