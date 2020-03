Po vánočních patří velikonoční trhy k těm nejoblíbenějším. Sehnat na nich můžete pomlázky, kraslice, řehtačky, různé velikonoční dekorace, na některých dokonce i typické velikonoční pochoutky, jako jsou velikonoční mazance či beránci všech možných velikostí. Na některých se dokonce můžete blíže seznámit s různými zvyky, obyčeji a tradicemi.

Velikonoční trhy v Praze

V Praze se samozřejmě koná akcí nejvíc. V historickém centru si tradiční velikonoční trhy můžete užít hned na pěti místech, další akce se jako každý rok odehrají na pražském Výstavišti nebo třeba v Toulcově dvoře. Ve stylově dekorovaných prodejních stáncích nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční zboží, jarní dárky a gastronomické speciality. Malí i velcí návštěvníci si zároveň mohou vyzkoušet práci lidových řemeslníků. Přijeďte si užít svátky jara do Prahy!

KDE: Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město

KDY: 28. 3. – 19. 4.

Spolu s těmi na Staroměstském náměstí patří tyto trhy k největším v celé zemi. Vzhledem k rekonstrukci na Václavském náměstí se letos ale tržiště přesune do dolní části náměstí v okolí Můstku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky prodejních domků s tradičním velikonočním zbožím, jako jsou ručně malované kraslice, velikonoční zajíčci a kuřátka, pomlázky, velikonoční pečivo – mazance, jidáše, beránky, velikonoční dekorace, svíčky, ruční práce, dřevěné hračky, výrobky z proutí a další. Součástí bude také doprovodný hudební program různých žánrů. Návštěvníci trhů zde najdou i oblíbené fotokoutky a budou se moci seznámit s lidovými zvyky a tradicemi. O víkendech a velikonočních svátcích nebudou chybět animační programy, během nichž se vždy od 16 do 18 hodin budou moci návštěvníci zapojit do tanců a vystoupení.

KDE: Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město

KDY: 28. 3. – 19. 4.

Velikonoční trhy na historickém Staroměstském náměstí patří mezi ty nejpřitažlivější. Ve více než stovce bohatě stylově dekorovaných prodejních stánků budou výrobci, řemeslníci a prodejci nabízet typické velikonoční zboží, jarní dárky a speciality. Každý den se návštěvníci mohou těšit také na pestrý program probíhající na přilehlém pódiu – vystoupení lidových a folklórních souborů, které představí tradiční lidové písně, tance a zvyky, ale i divadelní představení. Přímo na tržišti budou předvádět své umění pletači pomlázek, malíři kraslic, mistři kováři a další řemeslníci. Pro dětské návštěvníky budou připraveny pravidelné tématické dětské dílničky. Chybět nebude ani symbol jara – velikonočně nazdobený strom, kterým je typická bříza. Velmi oblíbenými a vyhledávanými prvky jsou i 3D dekorace a tématické fotokoutky, kde si malí i velcí návštěvníci mohou pořídit originální selfie. Nezaměnitelné kouzlo Velikonočních svátků vytváří i gastronomické speciality. Velikonoční trhy proto nabídnou, kromě tradičního sortimentu jídel a nápojů, i celou řadu specialit a novinek. Na grilech a pánvích zavoní grilované klobásy, špízy, steaky, plněné bagety, pečené selské brambory, domácí sýry, halušky, pannini, tousty a mnoho dalších dobrot. Sortiment pochoutek obohatí i ryze velikonoční speciality – beránci, zdobené perníčky, sladké cukrovinky a další.

KDE: náměstí Republiky, Praha 1 – Staré Město

KDY: 28. 3. – 19. 4.

Na náměstí Republiky mají Pražané i turisté příležitost nasát jarní atmosféru díky třicítce vytvořených prodejních stánků s tradičními rukodělnými výrobky, dárkovými předměty se zaměřením na lidová a tradiční řemesla, chybět nebudou ani pochutiny. Na zahřátí pořadatelé připravili několik druhů punčů. Ochutnat můžete také originální jarní pečené brambory. Ve stáncích bude možné zakoupit také perníčky, pečená lízátka, horké a studené nápoje i pokrmy z grilu.

KDE: náměstí Míru, Praha 2 – Vinohrady

KDY: 6. 3. – 13. 4.

Pro jarní inspiraci si můžete přijít i na náměstí Míru, kde vás čeká široká nabídka tradičního velikonočního zboží – ručně malované kraslice, velikonoční zajíčci a kuřátka, pomlázky, velikonoční pečivo – mazance, jidáše, beránci, velikonoční dekorace, svíčky a další. Přivítá vás řada prodejních stánků s ryze velikonočním prodejním sortimentem, jakým jsou sváteční velikonoční vazby, dekorace, malovaná vajíčka, pomlázky, dřevěné kraslice, výrobky z cínu nebo výrobky uměleckých řemesel. Nebudou chybět ani zahradnické produkty, řezané květiny a sazenice, tradiční občerstvení, palačinky, trdelník, vína, mošty, velikonoční pečivo, zdobené perníčky, čerstvé ovoce v čokoládě, sýrové a uzenářské delikatesy, medové produkty, speciality staročeské kuchyně, polévky a jídla na grilu. Chybět nebude hudební zábavný program pro děti i dospělé. Děti se navíc mohou těšit na zábavné tvůrčí aktivity – malování velikonočních vajíček, vyrábění dekorací, pečení beránků a pletení pomlázek.

KDE: Pražský hrad, náměstí U svatého Jiří, Praha 1 – Hradčany

KDY: 28. 3. – 27. 4.

Na 5. velikonočních trzích na Pražském hradě bude pro návštěvníky každý den připraveno předvádění některých tradičních řemesel: kovář, dráteník, malování kraslic, pletení pomlázek, předení ovčí vlny na kolovrátku, štípání holubiček ze dřeva, výroba vitráží, výroba kožených výrobků, výroba krasohledů. Ve stylově dekorovaných dřevěných prodejních stáncích nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční zboží, jarní dárky a gastronomické speciality. O víkendech se pak můžete těšit na doprovodný program, kde se představí folklorní soubory v tradičních krojích.

KDE: Jiřák, Náplavka, Praha

KDY: 19.–20. 4.

V pátek a v sobotu proběhnou oslavy Velikonoc na Jiřáku. Těšit se můžete na velikonoční farmářské trhy. Hlavní součástí oslav bude program pro děti – ukázka řemesel a dětské dílny, pletení pomlázek a malování vajíček. Takže si i městský kluk může odnést vlastnoručně upletenou pomlázku na pondělní koledu. Program pro děti doplní malování na obličej a balónkový mág. Trhy se v pátek konají od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 13:00 hodin. Součástí sobotního programu bude také koncert Ibyho Popa.

Sobotní oslavy na Náplavce 20. 4. 2019 se konají od 8:00 do 14:00 hodin pod přiléhavým názvem "Velikonoce na Náplavce". K dostání zde budou mazance, beránci nebo velikonoční perníčky a taky vajíčka od slepic z volného chovu a osení, pomlázky, kraslice a dekorace – velikonoční sortiment. Farma Kojetín bude mít také pastevní selečí a jehněčí maso, u farmy Rudolec a Liška si zase můžete koupit vyzrálé hovězí. Kdo vynechává maso, tak má na Náplavce také spoustu možností – úžasný hummus, samosu na stánku Gustus, mlsat můžete u Damodary dortíky od VeveRaw a zkusit můžete také nové Avocado Street Bistro. Mezi 11. a 13. hodinou velikonočně zahraje Café Baret.

KDE: pěší zóna Anděl, Praha 5 – Smíchov

KDY: 30. 3. – 22. 4.

Trhy nabídnou široký výběr velikonočního zboží, jako jsou velikonoční pomlázky, dekorace, ozdoby ze sušených květin a dřeva, dekorace a barvy na vajíčka, kraslice, ubrusy, prostírání s velikonočními motivy, vyšívané, háčkované, paličkované výrobky, keramiku i šperky.

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

KDE: hrad Křivoklát, Křivoklát

KDY: 19.–21. 4.

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě nabídnou návštěvníkům pestrý program. Jako tradičně si budete moci prohlédnout širokou nabídku zboží na velikonočním jarmarku, ochutnat mnoho dobrot a užít si celodenní program na I. nádvoří. O hudební a taneční prvek se postarají folklórní soubory a kapela Klamovka. Děti zabaví divadlo eMILLIon či písničky Gábiny a Katky. Nebude chybět kejklíř Vojta Vrtek nebo Křivoklátský flašinetář. V sobotu 20. 4. a v neděli 21. 4. 2019 ve 13 hodin přijede na hrad kníže Fürstenberg s chotí a dětmi (v podání zaměstnanců správy hradu). Máte také jedinečnou možnost přijet na hrad parním vlakem.

Velikonoční trhy v Plzni

KDE: náměstí Republiky, Plzeň

KDY: 1. 4. – 12. 4.

Můžete se těšit na pravou velikonoční atmosféru. Ochutnejte trdelník, velikonoční nádivku, medovinu nebo nějaký kousek z širokého výběru sýrů a klobás. Náměstí obklopí malované kraslice a ručně pletené pomlázky plné pentlí, to si nesmíte nechat ujít. Velikonoční trhy doplní tradiční řemesla a lidové tradice. Podívejte se, jak se plete pomlázka nebo malují kraslice, jak se vyrábí svíčky nebo jak kovář tvoří umělecká díla.

Velikonoční trhy v Brně

KDE: náměstí Svobody, Brno

KDY: 3.–12. 4.

Přijďte se naladit na velikonoční notu na jedenáctý ročník velikonočních slavností na brněnském náměstí Svobody. Na jarních trzích na vás čeká na 40 stánků nejrozmanitějšího sortimentu – především s velikonoční tématikou. Vybírat můžete z proutěného zboží, pomlázek, keramiky, šperků, dekoračních výrobků či velikonočních kraslic a dalších výrobků. Těšit se můžete také na bohaté občerstvení i vinařské výrobky. Součástí letošního programu bude opět i bohatý doprovodný program plný tance a zpěvu, který zajistí folklórní soubory, cimbálové muziky. A pro malé i velké se chystají oblíbené rukodělné dílny.

Velikonoční trhy v Olomouci

KDE: Horní náměstí, Olomouc

KDY: 6.–​12. 4.

Navštivte 5. ročník oslav velikonočních svátků, na kterém vás čeká nejen nedělní velikonoční řemeslný jarmark, ale i hanácký folklór. Můžete se podívat, jak se pletou pomlázky, malují kraslice, budete mít možnost ochutnat speciální zelené pivo, lokální víno či zakoupit některý z tradičních hanáckých produktů. Čas si můžete zpestřit pásmem hanáckých zvyků, písní a tanců. Pro děti zde bude tvůrčí dílna, kde si pod vedením zkušených instruktorek budou moci vytvořit dárek s velikonoční tematikou pro pondělní koledníky či jen tak pro radost. Atmosféru svátků jara na náměstí dokreslí i živá kuřátka a králíčci.

Velikonoční trhy na zámku Sychrov

KDE: zámek Sychrov

KDY: 4. 4. od 9:00 hod. – ​5. 4. do 16:00 hod.

Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Nechybí ani velikonoční program s folklórními soubory Krkonošský Horal a Horačky.

Poznámka: Na trhy v areálu zámku se platí vstupné: dospělí 50 Kč, děti 3–15 let 30 Kč.

Znojemské velikonoce

KDE: Horní a Masarykovo nám., Znojmo

KDY: 4.–​12. 4.

Velikonoční trhy s kulturním programem v historickém centru Znojma jsou už každoroční tradicí. Kromě řemeslných stánků a stánků s občerstvením nebude chybět ani dětmi oblíbená velikonoční ohrada se slaměnými zvířátky a projížďky jarně nazdobeným vláčkem. Těšit se děti mohou i na dílničky, kde si vyrobí velikonoční dekorace. Na dospělé zase čeká doprovodný program s celou řadou kapel a také gastronomická show. Za zmínku stojí i speciální prohlídky podzemí. Na ulici Obrokova pak bude velikonoční výzdoba.

Velikonoční trhy v Drážďanech

Vypravit se můžete také do Drážďan, které jsou vzdálené jen necelých 50 kilometrů od českých hranic. Možná i to je důvod, proč se stále častěji stávají cílem turistů z Česka. Jednou z oblíbených akcí je také veletrh Drážďanské Velikonoce.

KDE: výstaviště Messe Dresden, Messering 6, Drážďany

KDY: 2.–5. 4.

Veletrh Dresdner Ostern letos otevře své brány již po sedmadvacáté a návštěvníci tu mohou pod jednou střechou získat nejen užitečné rady, ale i nakoupit spoustu nezbytných věcí pro novou sezonu. Na výstavišti bude zastoupeno na 350 vystavovatelů, kteří předvedou pestrou škálu nabídek pro zahrádkáře od pěstování okrasných květin a léčivých bylin až po kultivaci ovoce a zeleniny. Chybět nebudou ani hospodářská zvířata a ukázka řemesel. V rámci jarního veletrhu se koná také jedna z největších a nejkrásnějších mezinárodních výstav orchidejí v Evropě. Pěstitelé ze čtyř kontinentů vytvoří fascinující přehlídku 20 000 rostlin a 100 000 květů.

