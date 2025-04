Zima už je snad konečně za námi. Je tu jaro a s ním i oblíbené svátky, i když letos bohužel poznamenané koronavirovou epidemií. Přivítejte je i tak, jak se patří, a prožijte nádherné Velikonoce. K navození té správné atmosféry využijte tematickou výzdobu. Chybět by neměly velikonoční věnec na dveře, nápadité velikonoční dekorace či velikonočně prostřená tabule. Naše fotogalerie je plná inspirace.

Do Velikonočního pondělí zbývá ještě stále dost času, takže si můžete hezky vyzdobit bydlení a naladit se na svátky, které v dnešní době vnímáme spíše jako vítání jara. Jestli vás už nudí všudypřítomné mísy plné kraslic a tradiční osení, zkuste letos přidat ještě něco jiného. Hezky vypadá třeba velikonoční věnec zavěšený na dveřích či netradiční velikonoční aranžmá. Tematicky můžete ozdobit i velikonoční tabuli. Nádivka, pečeně, beránek i mazanec vám pak hned budou chutnat lépe.

Inspirace na dekorace je všude kolem nás

Možností je zkrátka celá řada. Stačí se jen inspirovat, zapojit fantazii a kreativitu. S minimem nákladů a trochou zručnosti vyrobíte velikonoční dekorace, které vám bude každý závidět. Nemusíte vůbec nic kupovat. Využijte to, co máte doma. Ať už jsou to různé košíčky, květináče, plechové nádoby, vázy, korpusy na věnce od Vánoc, ale třeba i obyčejné papírové obaly od vajíček.

Kromě obvyklých motivů, jakými jsou obarvená a malovaná vajíčka, velikonoční zajíci, žlutá kuřátka a sněhobílí beránci, můžete vsadit také na čerstvé květiny, peříčka, větvičky s lístky i bez, rozkvetlé kočičky, mech a další materiály, které najdete v parku či v lese. Pokud máte raději minimalistické velikonoční dekorace, použijte skořápky v původní přírodní barvě. Dobře vypadají i nádherně kropenatá křepelčí vajíčka.

Jak upéct mazanec nebo obarvit vajíčka, se dočtete ZDE >>>

Záleží zkrátka jen na vás, jak chcete výzdobu pojmout. Vyberte si některé z nápadů v naší velké fotogalerii, přidejte k nim vlastní invenci a přivítejte Velikonoce se vší parádou.