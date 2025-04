Oba původem epifytní kaktusy pocházejí z deštných pralesů Brazílie, proto se jejich potřeby od běžných kaktusů poněkud liší. Jsou náročnější na vláhu a nemilují stanoviště na přímém slunci. Latinské označení vánočního kaktusu je Schlumbergera (nabízený ale bývá také pod názvy Zygocactus nebo Epiphyllum), velikonočního Rhipsalidopsis.



Starý vánoční kaktus nemá tak výrazně zubaté články, květy se ale stavbou výrazně liší od kaktusů velikonočních

Zimní květy pod stromeček

Vyšlechtěné hybridy vánočního kaktusu kvetou v barvách od bílé přes pastelové odstíny růžové, červené až po téměř fialovou. Žluté květy má odrůda 'Gold Charm' a stejně jako u ostatních odrůd, ani květy tohoto kaktusu nevoní.

Mladé rostliny rostou vzpřímeně, teprve s věkem přepadají. Ploché stonkové články jsou čistě zelené a zubaté: podle nich bezpečně rozeznáte vánoční kaktus od velikonočního, jehož články jsou okrouhlé.

Správně pěstovaný kaktus vykvétá v době okolo Vánoc, kvete zpravidla od prosince do konce února. Poupata se začínají tvořit již v druhé polovině listopadu. Stěhuji vánoční kaktus s nasazenými květy každoročně z verandy na severní okno v pokoji, a poupata nikdy neopadala.

Co dělat, aby vánoční kaktus vykvetl na Štedrý den, se dozvíte ZDE.

Proč je tedy rozšířený názor, že se nesmí v době zakládaní poupat (a v době kvetení) přemísťovat, aby neshodil květy? Důvod bude v náhlém přechodu do prostor s rozdílnou vlhkostí vzduchu a odlišnou teplotou, pokud rostlinu přestěhujete z chladnějšího stanoviště do příliš vytápěného pokoje.



Třípatrový květ s tyčinkami daleko přesahujícími z květu – to je vánoční kaktus

Od jara do podzimu na letním bytě

Vánočnímu kaktusu prospěje letnění na světlém místě bez přímého slunce. V době od května, kdy přijde ven, ho můžete přihnojovat hnojivem na kaktusy každé dva týdny a zalévat o něco méně často než běžně letněné pokojovky (vždy až po oschnutí půdy).

Budete-li koncem jara vánoční kaktus přesazovat, můžete použít substrát pro kaktusy, postačí i běžný substrát s přídavkem zahradní rašeliny a písku. Rostliny stačí přesazovat jedenkrát za tři čtyři roky. V horkých letních dnech můžete zvýšit zálivku a kaktus rosit.

Na „letním bytě“ nechte rostliny do září, a jak klesnou noční teploty pod deset stupňů, přeneste je domů. Od září do listopadu potřebují období klidu (s omezenou zálivkou) při teplotě mezi dvanácti až patnácti stupni. Vyšší teploty v těchto měsících způsobí, že kaktus nepokvete.

Když dne ubývá, poupat přibývá

V listopadu už na kaktusu uvidíte zárodky poupat. V té době můžete rostlinu přestěhovat na teplejší místo a do zálivky přidat hnojivo (postupně zalévejte častěji podle potřeby). Po nástupu plného kvetení přihnojujte každé dva týdny.



Aby kaktus na Vánoce kvetl takto bohatě, potřebuje v posledním období vývinu poupat teploty nejvýš kolem osmnácti stupňů

Ve vytápěných místnostech bývá suchý vzduch, občas tedy můžete vánoční kaktus rosit. Nesmáčejte zbytečně květy, tvořily by se na nich hnědé skvrny. Přesto, že je tento kaktus náročnější na vodu, nikdy by neměl mít přemokřenou zem – ta je příčinou uhnívání kořenů. Jakmile rostlina odkvete, dopřejte jí před jarem krátké období klidu (chladnější místo, omezení zálivky).

Velikonoční kaktus a pohyblivé svátky

I když jsou jarní svátky každý rok v jinou dobu, velikonoční kaktus se snaží kvést právě v tomto čase. Nezklame vás a od března do konce května se můžete těšit krásnými velkými květy. Bývají nápadnější než u vánočních kaktusů.

Kaktusy jsou si velmi podobné, zvlášť dokud jsou rostliny mladé (a nízké). Velikonoční kaktus má ale články okrouhlé, nikde ne zubaté, tmavě zelené a na okrajích vínově zbarvené. Dorůstá výšky kolem třiceti centimetrů, starší rostliny mají převislý vzhled.



Na jednom článku může být několik poupat, proto i prodávané malé kaktusy kvetou tak bohatě

Po odkvětu do zahrady

Jakmile zakoupený velikonoční kaktus odkvete, přestěhujte ho koncem května do zahrady nebo na balkon na světlé či polostinné místo. Můžete jej přesadit do humózního propustného substrátu.

Po krátkém období jarního klidu ve stínu (zhruba do poloviny června) začněte kaktusy přihnojovat dvakrát do měsíce a podle potřeby a počasí upravte zálivku. Do konce srpna rostliny narostou a zmohutní: v té době je přestěhujte domů do polostínu a opět omezte zálivku.



Vyzrálé listy velikonočních kaktusů mají už velmi výrazný barevný okraj

Zimní klid je důležitý

Zatímco vánoční kaktusy kvetou, velikonoční opět odpočívají. Můžete je sem tam porosit, ale teprve když v únoru uvidíte na listech malá klubíčka – zárodky poupat – začněte pravidelně, ovšem s mírou, zalévat při zvýšení teploty nad patnáct stupňů.

Jakmile poupata narůstají, je čas rostliny v předjaří přihnojovat. Pusťte se do toho vždy po čtrnácti dnech hnojivem na kaktusy nebo na kvetoucí pokojové rostliny. Když se všechno podaří, budete mít na velikonočním okně kytici květů. Na bíle kvetoucích kaktusech se po odkvětu vyvíjejí bobule.



Místo dlouhých tyčinek vykukuje z květů velikonočních kaktusů maličký kvítek

Vánoční a velikonoční kaktusy bez škůdců a bez nemocí

Tyto odolné rostliny netrpí běžně chorobami ani škůdci, ublížit jim ale může přehnaná zálivka: přemokřená zem způsobuje zahnívání kořenů a úhyn rostlin.

Opad poupat může mít příčinu v náhlém poklesu teploty, umístění kaktusů na plném slunci je příčinou nezdravé zeleně a popálení rostliny. V době letnění chraňte kaktusy před slimáky. Velikonoční kaktus je pro ně patrně chutnější, bývá napadán častěji než kaktus vánoční.

