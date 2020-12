Tihle kouzelní pidimužíci se k nám dostali ze Švédska, kde dárky nerozdává Ježíšek, ale právě vánoční skřítek s dlouhým hustým plnovousem a typickou špičatou čepicí. A rychle si našli cestu do našich domovů stejně jako stále populárnější severský styl, který je jinak jednoduchý a střízlivý. Pokud si i vy chcete letos interiér vyzdobit v severském stylu, zapomeňte na přeplácané okázalé dekorace. Při výzdobě vsaďte na tlumené barvy a přírodniny. Nezapomeňte také na bíle svítící světelné řetězy, lucerničky a svíčky. Chybět nemohou ani bílí losi či jeleni. A samozřejmě také vánoční skřítek, kterému, aby všechny ty dárky pobral, pomáhají i jiní skřítci a trpaslíci.

Výroba vánočního skřítka je jednoduší, než si myslíte

Roztomilí skřítci se dají sehnat v obchodech s bytovými doplňky, na vánočních trzích, na internetových handmade tržištích i v různých tvořivých skupinkách na sociálních sítích. Pokud jste ale alespoň trošku manuálně zruční, můžete se pustit do jejich vlastnoruční výroby. Je to jednodušší, než si myslíte. Na internetu najdete stovky návodů, jak na to, včetně názorných videí. Tisíce žen každého věku tomu už úplně propadly a skřítky zaplavily nejen svou domácnost, ale i byty příbuzných a přátel. Takový dárek ostatně potěší každého.

Podívejte se do fotogalerie v úvodu článku na okouzlující skřítky z celého světa a načerpejte inspiraci.