Vánoční hvězda jako trvalka. Jak na to?

Která rostlina má v názvu nadcházející svátky? Ano, je to vánoční hvězda, stálice, která ale umí stále překvapovat svým zbarvením – to podle toho, jaký kultivar se podaří nově vyšlechtit. Vybírat si tak můžete od tradiční červené přes růžovou a krémovou až k vícebarevným formám s melírovanými listeny.

Poinsettie, jak zní její další název, který byl odvozen od jména francouzského diplomata Joela Poinsetta, jenž rostlinu přivezl do Evropy roku 1799, se většinou kupuje právě na zimní svátky, často přímo jako dárek, a po jejich uplynutí ji lidé vyhazují.

Je to ovšem škoda, protože při troše snahy ji dokážete zachovat i do dalšího roku. Vždyť v Mexiku, odkud pochází, roste jako velký keř, tedy trvalka! Jak se o ni správně starat, aby příští rok znovu vykvetla, vám poradí článek Jak se pěstuje vánoční hvězda.

Bramboříky nejsou pro pěstitele přelévače

Vánoce bez bramboříků si leckdo neumí představit. Jenže často jejich květy a vůbec zdravý celkový vzhled vydrží jen chvíli. Postupně sledujete, jak se jejich listy svěšují a rostlina začíná hnít. Ve většině případů bývá na vině příliš vysoká teplota s přemírou zálivky (často přímo na listy a hlízu).

Abyste takovému neslavnému konci svého bramboříku předešli, přečtěte si článek Bramboříky, motýli zimy. Dozvíte se v něm nejen o vhodné péči o tuto rostlinu, ale také rady týkající se jejího nákupu.

Vánoční kaktus je nenáročný? Omyl

Mnoho lidí žije v představě, že o kaktusy se není potřeba vůbec starat. Omyl! Kaktusy vaši péči potřebují, což samozřejmě platí i o vánočním kaktusu, epifytu z deštných brazilských pralesů, který je náročnější na vláhu a nemá rád stanoviště na přímém slunci. Pokud mu neposkytnete správné podmínky, nepočítejte, že o svátcích vykvete.

Jak se o něj během celého roku musíte postarat, popisuje článek Vánoční a velikonoční kaktus: Co udělat, aby kvetly, kdy mají.

Hvězdníky a hyacinty: Vánoční stálice

Kvetoucí hvězdníky a rychlené hyacinty patří mezi vánoční stálice. Hyacinty provoní vaše obydlí a svými sytými barvami do něj vnesou optimizmus. Víte, jak poznáte barvu ještě nerozvinutého květu? Jednoduše, podle cibulky. Její barva totiž odpovídá barvě budoucích květů – bílá pokvete bíle, načervenalá červeně a modrá modře.

Chtěli byste si vyzkoušet rychlení nějaké té cibuloviny? K letošním Vánocům to už nestihnete, ale do svatého Valentýna ano. Pokud byste totiž chtěli, aby vám hyacinty kvetly na Vánoce, museli byste je začít rychlit začátkem listopadu. Návod najdete v článku Začněte s rychlením hyacintů, vykvetou vám na Vánoce.

Pro hvězdníky jsou typické jejich obrovské cibule, jež mají obvod větší než třicet centimetrů. Vykvétají třemi, vzácně i čtyřmi květními stonky, přičemž na každém se objeví až sedm či osm jednoduchých či plnokvětých květů v barvách od bílé přes červenou a růžovou až po světle žlutou, zelenou a jejich kombinace.

Víte, že žádná jiná kvetoucí vánoční rostlina nemá květy větší než hvězdník? Rádi byste, aby váš nový hvězdník vykvetl i příští rok? Praktické rady najdete v článku Hvězdník je symbol Vánoc: Pečujete o něj správně?

Vánoční dekorace z větví aneb Tipy pro ty, kteří nemají čas

Víte, že na Vánoce budete doma pobývat spíš jen sporadicky a na péči o rostliny nenajdete moc času? Nepatříte k úspěšným pěstitelům? V tom případě si jako dekoraci svého obydlí pro období svátků zvolte větvičky. Některé se dokonce obejdou bez vody i jakékoliv vaší péče, stačí je jako vánoční výzdobu pověsit třeba na zeď, kde vydrží až do Silvestra.

Barborka: Udělejte si krásný pugét

Určitě znáte dávný zvyk spojený se svátkem svaté Barbory. Právě tehdy svobodná děvčata řežou proutky z ovocných stromů a čekají, zda jim doma do Štědrého dne rozkvetou. Pokud ano, znamená to, že do roka je čeká svatba.

Svátek připomíná památku Barbory, dcery obchodníka z Malé Asie, která za svoji křesťanskou víru zaplatila životem. Cestou na popravu prý do ruky vzala větvičku, jež potom uprostřed zimy vykvetla.

Nemusíte nutně patřit ke svobodným dívkám, abyste si domů nějakou tu větvičku pořídili, a nemusíte se ani držet zvyku, že tradiční barborka je z ovocného stromu, trhaná jen a pouze 4. prosince. Klidně si udělejte pugét z větviček pocházejících z okrasných keřů. (Pokud byste tradici dodržet chtěli, poradí vám článek Čas na barborky! Jak to udělat, aby vykvetly, a co vlastně symbolizují?)

K barborce přidejte zeleň jehličnanů i listnáčů

Pugét z ovocného stromu nebo okrasných keřů můžete doplnit větvičkami listnáčů, například kaštanu, břízy nebo modřínu. Rozhodně přidejte i voňavé jehličí, může být jedno- i vícedruhové. Svěží zeleň mladých lístků spolu s tmavým jehličím a kvetoucími barborkami výborně ladí. Chcete-li, aranžmá dekorujte vánočními ozdobami.

Těsně před tím, než je naaranžujete do důkladně umyté vázy s čistou vodou, seřízněte větvičky tak, aby řez, vedený asi dva centimetry nad řezem původním, byl hladký a co nejdelší – tímto postupem rostlinám zajistíte možnost přijímat vodu.

Část větviček, která bude ponořená do vody, zbavte olistění, abyste předešli jejich zahnívání. Vodu vyměňujte co nejčastěji a nezapomeňte při té příležitosti pokaždé vyčistit i vázu. Chcete-li si ušetřit práci, přidejte do vody kyselinu citronovou (stačí 0,5 gramu na litr) nebo trošku dezinfekčního prostředku. Zamezíte tak mikroorganizmům v jejich množení a vodu budete moci čistit méně často.

Cesmínu stačí zavěsit. Další péči nepotřebuje

K českým Vánocům se postupně přidává i cesmína, neboť počet jejích pěstitelů u nás se rok od roku zvyšuje. Je to okrasný keř vhodný zvláště pro živý plot, a protože má ostnaté listy, zaručeně ochrání váš pozemek před vstupem nezvané návštěvy.

Samičí rostliny nesou plody – nejznámější jsou červené, ale mohou být i černé nebo modré. Aby však keř zaplodil, je nutné vysadit samčí i samičí rostlinu. Nemusí být těsně vedle sebe, mezi nimi může být vzdálenost až dvacet metrů.

Větvičky cesmíny neztratí sušením ani svoji barvu, ani plody. Použít je můžete jako součást adventního věnce nebo do vázy místo květin. Patří k těm druhům, které lze jen doma někde pověsit a dál se o ně nestarat.

O pěstování cesmíny, jejích jednotlivých druzích včetně cesmíny paraguayské, z jejíhož listí se připravuje nápoj zvaný maté, se dočtete v článku Cesmína: krásná, ale jedovatá.

Jmelí: stálozelený keřík pro štěstí

Pokud další ze symbolů Vánoc – jmelí nenajdete spadené na zem při procházce v lese, pořídíte je u stánku. Vybírat můžete hned z několika variant: jmelí v přírodní zelené barvě, nastříkané barvou zlatou, stříbrnou či bílou.

Jmelí bílé je zajímavá rostlina. Tento stálezelený vytrvalý keřík je poloparazitem; sám si zajišťuje fotosyntézu a hostitelskou rostlinu, na níž žije, využívá jako přívod vody a minerálních látek. Jmelí roste na stromech listnatých i jehličnatých (rozlišujeme jmelí bílé listnáčové neboli pravé, jmelí bílé jedlové a jmelí bílé borovicové), dokonce i samo na sobě.

Jak dobře znáte jmelí? Slyšeli jste o tom, že je léčivé? Rozpoznáte je od ochmetu? A víte, jak je mít pořád po ruce? Přečtěte si článek Jmelí si můžete vypěstovat na zahradě. Víme jak!