Václavkový guláš

Potřebujete:

Václavky, rostlinný olej, 2 cibule, sladkou papriku, drcený kmín, hladkou mouku, sladkou smetanu, sůl, pepř mletý

Václavky nakrájejíme na větší kusy a propláchneme ve vodě. Na oleji osmažíme jemně nakrájené cibule a zasypeme paprikou a kmínem. Přisypeme houby a dusíme nejméně 30 minut. Občas promícháme, osolíme, opepříme. Rozmícháme mouku s vodou a pomalu přiléváme do guláše, dokud nezhoustne. Nakonec na zjemnění přidáme smetanu.

Guláš s václavkami a hovězím masem

Suroviny:

400 gramů hovězího masa, 400 gramů václavek, 40 gramů slaniny či špeku, 2 cibule, sůl, 3 stroužky česneku, sádlo nebo olej, hladká mouka nebo jíška na zahuštění, pepř mletý, drcený kmín, smetana ke šlehání, vývar

Na rozpáleném tuku osmažíme cibuli a slaninu do růžova, přidáme pokrájené osolené a opepřené maso a osmažíme dozlatova. Přisypeme na nudličky pokrájené václavky, nasekaný česnek, lžičku kmínu a za občasného promíchání smažíme, dokud se koření nerozvoní.

Pak zalijeme vývarem a dusíme doměkka. Dle potřeby nakonec zahustíme guláš troškou mouky rozmíchané v malém množství studené vody nebo máslovou jíškou a necháme ještě krátce provařit. Můžeme dle chuti ještě dosolit, opepřit nebo přidat česnek. Milovníci koření mohou přidat majoránku, rozmarýn či tymián. Nakonec lze zjemnit smetanou.

Gulášová polévka z václavek

Suroviny:

vrchovatý talíř václavek, velká cibule, 3 větší brambory, 70 gramů špeku, 2 lžičky mleté (či pálivé) papriky, 2 bujony (vývar), sůl, pepř, majoránka, 3 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky

Václavky očistíme, pokrájíme a dáme do hrnce převařit. Pak scedíme. Špek a cibuli si pokrájíme nadrobno, osmažíme dozlatova, přidáme papriku, kterou necháme zpěnit, ihned přidáme houby a promícháme, zaprášíme moukou, opět promícháme, zalijeme vývarem nebo vodou s bujonem, osolíme, opepříme a vaříme 10 minut. Mezitím si oloupeme brambory, pokrájíme je na kostičky. Česnek oloupeme a nastrouháme. Obojí přidáme do polévky a vaříme do změknutí brambor, popřípadě dolijeme vodou. Ke konci vaření dochutíme majoránkou, solí a pepřem.

Dršková polévka z václavek

Suroviny:

500 gramů václavek, cibule, olej, mletá paprika sladká, vývar, polohrubá mouka, majoránka nebo bazalka, pepř mletý, sůl

Větší kloboučky pokrájíme na proužky, menší dáme povařit asi čtvrt hodiny (musí se vařit), pak je opláchneme. Cibuli nakrájíme na hrubo, osmažíme na oleji do zlatova a přidáme papriku a houby. Zalijeme vlažným vývarem, přidáme majoránku, pepř a vaříme mírně 20 minut. Mouku rozmícháme s trochou vody, nalijeme do polévky a za stálého míchání necháme přejít varem. Dochutíme dle potřeby solí.

Václavková bramboračka

Suroviny:

400 gramů václavek, 3 brambory, velká mrkev, menší petržel, 200 gramů celeru, 100 gramů na nudličky nakrájené kapusty, 4 stroužky česneku, nasekaná celerová nať, 40 gramů másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce hladké mouky, 1,5 litru vývaru, sůl, pepř

Na rozpuštěném másle s olejem orestujeme nastrouhanou mrkev, celer, petržel a kapustu. Přidáme nasekaný česnek a na nudličky pokrájené očištěné václavky, vše krátce zarestujeme, pak zaprášíme moukou a zalijeme vývarem dle potřeby a promícháme. Přisypeme na kostičky pokrájené oloupané brambory, osolíme, opepříme a vaříme za občasného promíchání do změknutí brambor. Ke konci vmícháme čerstvě nasekanou zelenou nať, případně ještě dochutíme česnekem, solí a pepřem.

Houbové škvarky z václavek

Suroviny:

václavky, koření dle chuti: pepř, mletý kmín, paprika, sušený česnek nebo grilovací koření, sůl, hladká mouka, olej

Očištěné václavky pokrájíme na nudličky silné asi půl centimetru, dáme do misky a zaprášíme kořením a solí. V misce prohodíme a zaprášíme moukou, opět prohodíme a ihned dáme smažit do rozpáleného tuku. Houby smažíme zprudka, nejlépe na nepřilnavé pánvi, občas promícháme a když jsou dozlatova a dokřupava osmažené, vyndáme je naběračkou nebo lžící na ubrousek okapat přebytečný tuk a ihned podáváme.

Václavková směs na topinky

Suroviny:

250 gramů václavek, pokrájených a krátce spařených v osolené vroucí vodě, olej, velká cibule, 3 stroužky česneku, 80 gramů slaniny, sůl, pepř mletý, drcený kmín, tymián nebo majoránka, 120 gramů rajského protlaku nebo plechovka krájených loupaných rajčat

Na oleji zlehka osmažíme cibuli, přidáme drobně pokrájenou slaninu, nasekaný česnek a ještě krátce osmažíme. Přisypeme bylinky, přidáme protlak a promícháme. Přisypeme okapané spařené václavky, osolíme, okořeníme a krátce pod poklicí za občasného promíchání podusíme. Je-li třeba podléváme minimálním množstvím vývaru. V případě protlaku přidáme trochu cukru. Nakonec dochutíme kořením, česnekem, bylinkami, solí.

Smaženice z václavek

Suroviny:

180 gramů václavek pokrájených a krátce povařených, přecezených, 100 gramů slaniny, cibule, sůl, 2 stroužky česneku, majoránka, pepř mletý, mletý kmín, 6 vajec, olej

Na trošce oleje necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme slaninu a nasekaný česnek a krátce osmažíme. Pak přidáme scezené houby, osolíme a okořeníme dle chuti a vše společně chvíli podusíme pod poklicí za občasného promíchání. Nakonec přidáme rozšlehaná mírně osolená vejce, která necháme dle chuti za stálého míchání srazit do požadované hustoty a podáváme.

Václavky na smetaně

Suroviny:

400 gramů václavek, 0,5 litru mléka (vývaru), velká cibule, olej, sůl, pepř mletý, nové koření, 2 bobkové listy, 400 gramů zakysané smetany, 1 lžíce hladké mouky, ocet, cukr

Houby pokrájíme na nudličky a v osolené vodě krátce povaříme, scedíme a necháme okapat. Na oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme předvařené václavky, bobkové listy, nové koření a pepř dle chuti, osolíme a zalijeme mlékem nebo vývarem, necháme zhruba 15 minut povařit a poté zahustíme plnější lžící hladké mouky rozmíchané v trošce mléka. Ještě krátce provaříme, vyndáme bobkové listy a pokud jsme použili celé nové koření, tak i kuličky nového koření. Omáčku odstavíme a vmícháme do ní zakysanou smetanu, kterou jsme předem nechali zteplat na pokojovou teplotu. Podle chuti můžeme přisladit, či naopak přidat ocet. Podáváme s knedlíkem či noky.

Václavky s pohankou

Suroviny:

500 gramů václavek, 200 gramů pohanky, 60 gramů uzeného špeku, velká cibule, 4 stroužky česneku, drcený kmín, pepř mletý, majoránka, sůl

Václavky očistíme, pokrájíme na nudličky a necháme 10 minut povařit v osolené vodě. Scedíme a necháme okapat. Pohanku uvaříme dle návodu na obalu a scedíme. Cibuli pokrájíme najemno a dozlatova osmažíme na drobně pokrájeném špeku. Pak přisypeme scezené václavky, které dochutíme jemně nasekaným česnekem, solí, kmínem, pepřem a majoránkou a pod poklicí ještě krátce dusíme. Poté přisypeme hotovou uvařenou pohanku, dobře promícháme, případně dosolíme a opepříme a můžeme podávat.