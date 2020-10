Krmítka představují nejrozšířenější způsob přikrmování ptáků. Aby opravdu dobře sloužila, musí být správně umístěna a splňovat určité parametry. Co si pohlídat a jakých chyb se vyvarovat?

Kam umístit krmítko, kdy nejpozději ho zavěsit

Krmítko umístěte nejlépe na jih či východ a do závětří. Je potřeba myslet i na bezpečí opeřenců a mít krmítko ve vzdálenosti alespoň dvou metrů od nejbližšího stromu, abyste zabránili potenciálnímu útoku koček, pro které představují ptáci velkou výzvu.

Ideální čas pro zavěšení krmítka je druhá polovina října, nejpozději však začátek listopadu. Hned ho naplňte krmivem, aby si na ně ptáci zvykli ještě před příchodem sněhu.

S jeho množstvím to zatím nepřehánějte, jelikož za teplejších dnů a za slabého mrazu mohou například sýkorky ulovit ještě hodně hmyzu. A už proto si naši pomoc zaslouží.

Jaké krmítko vybrat a na co dát pozor

Je jen na vás, jakou velikost a tvar zvolíte, stejně jako druh materiálu, z něhož jsou vyrobena. Na trhu se objevují výrobky ze dřeva, plechu, plastových hmot, oceli i ze skla, jejich cena se pohybuje od sta do tisíců korun – dražší krmítka jsou spíše estetickým doplňkem zahrady. Důležité však je vyhnout se ostrým hranám, drátům či vyčnívajícím šroubům a hřebíkům, které by mohly ptáky zranit.

Aby na krmivo nepadal sníh, musí mít krmítko dostatečně velikou stříšku. Máte-li větší zahradu, nejvhodnější volbou je takzvané besídkové krmítko: prostorné krmítko umístěné na kůlu, které má nad prostorem sloužícím k vlastnímu krmení zmiňovanou velikou střechu.

Místo, na němž je strava umístěna, by mělo mít zvýšený okraj, aby nic zbytečně nepadalo ven. Dalším typem jsou krmítka ve tvaru domečku či budky, která mohou být samosypná. Nemusíte do nich tak často přidávat krmivo, tudíž se hodí hlavně do míst, kam nechodíte každý den (zahrada u chaty, les).

Co dát ptáčkům do krmítka?

Dříve než krmítko umístíte ven, naplňte je vhodnou krmnou směsí. Na kousky nakrájejte nesolený hovězí či skopový lůj, rozpusťte ho a přidejte různé olejnaté plody a semínka.

Ornitologové doporučují například slunečnici, řepku, jádra vlašských, lískových nebo burských oříšků (nesolených!). Směs poté nalejte do krmítka a nechte ztuhnout. Otvory ve dřevě naplňte nejdříve z jedné, po ztuhnutí i z druhé strany.

Krmivo, které ptáčkům nasypete, musí být dobré a nezávadné. V žádném případě krmítko neslouží jako odkladiště zbytků z kuchyně! Zažívací trakt ptáků funguje jinak než u lidí.

Opeřencům bez obav nabídněte olejnatá semena (slunečnice, mák, řepka a také ořechy), sádlo či lůj, zrní, zadinu (semena různých plevelů zbylá po vymlácení obilí) a také různé plody (jablka, bezinky, jeřabiny, ptačí zob). Můžete se s nimi rozdělit i o tvaroh, ovesné vločky, strouhanou zeleninu nebo ovoce.