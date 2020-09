Švestky mají v kuchyni všestranné využití. Určitě si pochutnáte na čerstvých, právě utržených ze stromu, můžete je sušit, přidávat do koláčů, omáček či k masu. Když je ale švestek nadúroda, knedlíky a buchty už nemůžete ani vidět, je čas zbylé švestky zpracovat do povidel. Však také povidla neodmyslitelně patří k českému venkovu, kde se vařila již v 16. století.

Bývala to společenská událost. Širší rodiny nebo i celé obce se sešly u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Nejdříve bylo třeba nanosit švestky, kterých byly desítky kilogramů, a všechno to ovoce bylo třeba vypeckovat. Určitě minimálně na Moravě se během práce popíjela slivovička, povídalo se a žertovalo ale v každé vesnici.

Když byla část ovoce vypeckovaná, zatopilo se pod kotlem a do něj se nasypaly švestky. Ty se přisypávaly postupně, aby „míchač“ svou práci s míchadlem vůbec zvládl. Povidla se vařila klidně několik dní a nocí a u kotle se postupně všichni střídali. Nejsilnější muži míchali nakonec, kdy byla práce nejtěžší. Povidla se vařila bez přidání cukru, a až úplně ztmavla a byla nejsladší. Pro mnoho rodin pak byla v zimě zdrojem cukru a energie. Užívala se i jako platidlo.

Lehce, rychle, chutně

Vaření povidel už není tak náročná práce a i postup se změnil. Lidé přidávají cukr, a dokonce ocet, který zabraňuje připalování. V domácích podmínkách a v malém množství je zvládnete připravit i v troubě, bez míchání a téměř bez práce. Pojďme na to.

Potřebujete:

dvě kila švestek

300–500 gramů cukru

2 lžíce octa

rum nebo jiný alkohol, funguje třeba koňak

3 tlučené hřebíčky

půl lžičky až lžičku skořice

přidat můžete i další koření, třeba kardamom či badyán (nebo lze koření zcela vynechat)

A pak taky

vyvařené sklenice s víčkem

pekáček s vyšším okrajem

pečicí papír

mixér

Zapněte troubu naplno

Než se pustíte do švestek, zapněte troubu na 250 °C. Švestky omyjte a vypeckujte. Namočte pečicí papír a mokrou stranou jej nalepte do pekáčku tak, aby dobře přiléhal. Dovnitř dejte švestky a zakápněte dvěma lžícemi octa. Pekáček putuje do rozpálené trouby, mřížka by měla být spíše ve spodní části.

Pečte 25–30 minut, vyndejte a rovnoměrně navrch nasypte polovinu cukru. Rozhodně nemíchejte a dejte zpět do trouby!



Pečte dalších 25–30 minut. Stále nemíchejte. Přidejte druhou polovinu cukru a pečte dalších 40 minut, přičemž teplotu můžete lehce snížit. Asi na 230 °C.

Po uplynutí této doby už mohou být povidla upečená. Poznáte je tak, že po dni pekáčku přejedete vařečkou, za kterou by měla zůstat brázda. Pokud tomu tak není, vraťte povidla do trouby a dál pečte, klidně snižte teplotu na 200 °C a pečlivě hlídejte.

Hotová povidla přesuňte do mísy, dochuťte rumem a kořením a umixujte do vámi požadované konzistence. Někdo je má rád zcela hladké, jiný zase dává přednost větším kusům.

Nakonec nandejte do nahřátých skleniček, povidla můžete ještě zakápnout rumem proti plesnivění. Ze 2 kil švestek budete mít zhruba 3 až 4 menší skleničky. Není to moc, ovoce se opravdu hodně zredukuje. Proto se určitě vyplatí udělat várek více.