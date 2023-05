Drátěný systém nabízí jednoznačnou výhodu - na první pohled vidíte, co v košíku je. Připevnit je můžete pomocí kožených poutek, což je nejen efektivní, ale také stylové a trvanlivé řešení.

Ještě jedna podobná varianta, do níž je zakomponován i pracovní ponk.

Chcete-li ukládat věci pod stropem, nepotřebujete drahý drátěný systém, ani jiné speciální police. Jde to mnohem jednodušeji - na strop přivrtejte dvě dřevěné latě odpovídajícího profilu, do nichž jako na fotce budete zasouvat plastové boxy. To je řešení doslova za pár korun.