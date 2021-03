Ty nejkrásnější mozaiky, které si můžete na zahradě vytvořit i vy

Udržovat zahradu je nikdy nekončící práce. A pokud chcete, aby ještě vypadala elegantně a upraveně, je třeba úsilí zdvojnásobit. Vytvoření zahradní mozaiky je skvělým způsobem, jak do venkovních prostor přidat nějaký styl a kouzlo.

Mozaika může pomoci i v případě, že vám nevyjde materiál na dlažbu. Do volného místa vytvoříte malý kamínkový obraz.

Modré a šedé tóny kamenů podporují zemité tóny. To vše skvěle spolupracuje s dalšími přírodními odstíny skutečné zahrady.

Oblázky na mozaiky lze koupit v hobbymarketech, ale můžete je jednoduše sbírat na svých cestách do přírody. Bude to sice trvat déle, než nasbíráte potřebné množství, o to zajímavější tvorba mozaiky pak bude.