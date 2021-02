Doba svědčí prodeji nemovitostí. Zákazníci jsou hladoví po nových bytech i domech, nabídka na trhu je přitom omezená, takže prodávající může požadovat vyšší cenu i za nemovitosti, které by ještě před pár lety, nebo dokonce měsíci byly téměř neprodejné. Abyste ale mohli požadovat vysokou cenu, je třeba nemovitost pro kupující zatraktivnit. Poradíme, na co se zaměřit.

Začněte samotnou zahradou

Majitelé bytů mají v tomto případě smůlu, protože tlačit na společenství vlastníků, aby upravilo zahradu, může být dlouhé a složité. Vlastníci domů by ale určitě neměli podcenit vzhled zahrady. A to ani v případě, že má pozemek jen pár set metrů čtverečních. U malých zahrad je klíčové, aby působily upraveně. Na základní údržbu ale nezapomínejte ani u velkých zahrad. Postarejte se, aby byl trávník pravidelně sekaný, keře a stromy ostříhané, plevel vytrhaný a určitě neuškodí záhon s pěknými trvalkami.

Upravte exteriér domu

Vidí-li případný kupující zanedbaný exteriér, automaticky bude očekávat nižší cenu. Jiné kupující může zase neudržovaný dům zvenku odradit, i kdyby byl interiér zpracovaný na jedničku. Nemusíte před prodejem dělat novou fasádu, určitě se ale vyplatí opravit všechna viditelná poškození. Kolem domu ukliďte všechen nepořádek, vyčistěte okapy, omeťte všechny pavučiny, umyjte okna a dveře.

Je-li fasáda hodně neudržovaná a tedy plná mechu, zelených a černých povlaků řas, plísní a jiných mikroorganismů, je možné ji nechat vyčistit odbornou firmou. Pak se ale vyplatí konzultovat krok s realitním makléřem, který by měl umět odpovědět na otázku, zda se investice vložená do čištění fasády výrazně promítne do prodejní ceny domu.

Zaměřte se na prostor vstupních dveří

Dveře jsou jakousi hranicí domova a spolurozhodují o tom, jaký váš domov udělá první dojem. S ohledem na tento fakt byste dveřím, prostoru před nimi i za nimi měli věnovat patřičnou pozornost.

Dveře musí být čisté, neoprýskané. Barva by měla kontrastovat s barvou domu nebo ji příjemně doplňovat. Určitě vyhoďte starou rohožku a položte novou, nezničenou, čistou. Vedle dveří zaujmou rostliny v květináčích, ať už to budou květiny, nebo malé okrasné stromy. Můžete vytvořit i nějakou vkusnou dekoraci.

Odstraňte osobní předměty

Možná dům či byt doposud obýváte, ale během prohlídek by to nemělo být poznat. Chcete totiž, aby si potenciální kupující mohl představit, jak by si prostor sám zařídil, a v tom by mu vaše osobní věci překážely. Je-li to nutné, pronajměte si na čas úložný prostor, kam své osobní věci schováte.

Uspořádejte skříně a zásuvky

Ač se to nedělá, kupující určitě zkontroluje skříně a komody. Bude ho zajímat úložný potenciál vašeho domova. Pokud ale zásuvky a skříně budou vypadat přeplněně, vznikne dojem, že dům či byt nenabízí dostatek úložného prostoru.

Vymalujte

Malovat místnosti byste měli zhruba každých pět let, pokud jste to zanedbávali, měli byste vymalovat před prodejem. Nový majitel raději investuje do nemovitosti, na kterou nebude muset několik let sáhnout. Vymalujte i v případě, že jsou zdi poničené, na stropě jsou fleky od vody a podobně. Každý má jiný vkus, proto volte raději neutrální barvy, které jdou případně použít jako podklad pro další barevné varianty. Nechte zkrátka kupující, aby si představili, jakou barvu by v místnostech chtěli oni.

Dodejte prostoru světlo

Rozhrňte závěsy a přivítejte případné nové majitele v denním světle. Temné kouty a prostory rozsviťte stolními či stojacími lampami. Dobře osvětlená místnost vypadá větší a příjemnější.

Odstraňte pachy

Když ukazujete svůj domov, musí vonět. Upečte před návštěvou sušenky či čerstvý chléb, do vázy dejte květiny. Všechny zvířecí záchůdky a pelíšky, stejně jako samotná zvířata, musí na čas z domu.

Pořádně ukliďte

Je to tak jasné, přesto po prohlédnutí několika desítek inzerátů musíme tuto skutečnost připomenout. Před prodejem domu či bytu ukliďte – vše musí zářit čistotou, z podlahy by se mělo dát jíst. Nevadí, že vybavení není nejmodernější, ale musí být čisté. Pokud to nezvládnete sami, zaplaťte si uklízecí firmu.

A protože nikdo nedokáže udržet dokonalý pořádek, měli byste při prodeji svého domova zvážit, zda na pár dní, co se budou konat prohlídky, se nenastěhujete třeba k příbuzným či do hotelu. Čím dokonalejší prostor dokážete vytvořit, tím vyšší cenu si můžete říct.